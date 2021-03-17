اتحاد الكرة بعد اجتماعه مع الأندية: استمرار "الدوري المضغوط" أفضل.. الإلغاء أو المد غير مقبولين

كشف اتحاد الكرة عن تفاصيل اجتماعه، مع أندية الدوري الممتاز، اليوم الأربعاء، لتخفيف ضغط المباريات على الفرق.

وقال بيان اتحاد الكرة: "طرح أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خلال اجتماعه اليوم مع مندوبي أندية القسم الممتاز رؤية الاتحاد في تخفيف ضغط المباريات على الأندية تفاديا لامتداد الموسم الحالي إلى ما بعد سبتمبر المقبل، وحدد ذلك بموافقة الأندية على أن تلعب مباريات الدوري كل 72 ساعة أو الموافقة على أدائها بدون لاعبي المنتخب الأولمبي خلال فترتي إعداده ومشاركته في الدورة الأولمبية".

وأوضح "بالإضافة إلى لعب الدورين الـ 16 والثمانية لبطولة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين".

وأضاف مجاهد، بحسب البيان الرسمي: "الخروج عن هذه الحلول يهدد بامتداد الموسم إلى نوفمبر المقبل للعام الثاني على التوالي نتيجة استئناف الدوري السابق في موعد غير طبيعي وهو الأمر الذي سيدخل المسابقة المحلية في دوامة للموسم المقبل وهو الثالث على التوالي".

وأكمل بيان الاتحاد "بينما توزعت آراء الأندية المشاركة بين امتداد الموسم إلى شهر نوفمبر أو إلغاء الموسم، وهو ما أوضح معه الاتحاد أنها حلول غير مقبولة فنيا لأنها ستصطدم بارتباطات الموسم المقبل على المستوى الدولي، كما أن أي قرار بالإلغاء الآن لن تكون حلولا مقبولة على مستوى الرأي العام، وهو ما اقتنع به جميع الحاضرين في نهاية المناقشات".

ويقترب الدوري المصري من منتصفه في شهر مارس الجاري.

وعن ملف المسحات، وتحمل الاتحاد أو الأندية لقيمتها قال بيان الاتحاد "طالب عدد كبير من الأندية باستمرار تحمل الاتحاد لتكلفة المسحات الطبية استنادا لما حدث الموسم الماضي في سبيل اقناع الأندية باستكمال ذلك الموسم، في المقابل طالب اتحاد كرة القدم الأندية بدفع الرسوم المفروضة قانونا وهي التي تمثل المديونية الأكبر ، أما فيما يتعلق بتكلفة المسحات الطبية وتمثل الجزء الأصغر من مديونيات الأندية فيجب أن تتحملها الأندية تطبيقا للائحة الموضوعة قبل أن يتسلم الاتحاد الحالي المسئولية ، وحتى لا يتم اتهام الاتحاد بارتكاب مخالفة من قبل لجان التفتيش عليه".