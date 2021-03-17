الشناوي: الفوز على فيتا كلوب بداية الطريق نحو العاشرة الأربعاء، 17 مارس 2021 - 19:22 كتب : حسام نور الدين الأهلي - طلائع الجيش - محمد الشناوي الأهلي محمد الشناوي نرشح لكم أخر الأخبار رئيس الإسماعيلي يمنح كافة الصلاحيات للجنة الفنية 2 دقيقة | الدوري المصري مدرب الأهلي: نهدف لتثبيت التشكيل.. ولا نريد مبالغة في الإشادة أو النقد 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا قمصان: فوز الأهلي في الكونغو نتيجة عادية.. ولهذا السبب لعبنا بخطة 4-4-2 14 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا مدرب فيتا كلوب: لم أتوقع مفاجأة الأهلي.. وكنا الأفضل في الشوط الثاني 19 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا طبيب بيراميدز يكشف سبب إصابتي أحمد توفيق ومحمد حمدي 22 دقيقة | الكونفدرالية الشناوي: الفوز على فيتا كلوب بداية الطريق نحو العاشرة 33 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا كلوب: المنافسة على المركز الرابع أصبحت مستحيلة.. واحتاج راحة سنة بعد ترك ليفربول 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي تأكد غياب كافاني عن مواجهة يونايتد وميلان 57 دقيقة | أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الشناوي: الفوز على فيتا كلوب بداية الطريق نحو العاشرة قمصان: فوز الأهلي في الكونغو نتيجة عادية.. ولهذا السبب لعبنا بخطة 4-4-2 كلوب: المنافسة على المركز الرابع أصبحت مستحيلة.. واحتاج راحة سنة بعد ترك ليفربول ياسر إبراهيم: حققنا فوزا مستحقا على فيتا كلوب.. ونمتلك جميع أسلحة الدفاع عن اللقب الإفريقي رغم أنف "المادة البيضاء".. فاروق يصنع الفارق لـ بيراميدز ويساهم في فوزه أمام نامونجو الأكثر مشاهدة 1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 4 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 سيراميكا كليوباترا 2 وادي دجلة انتهت الدوري المصري 1 طلائع الجيش 1 الإسماعيلي انتهت دوري أبطال أوروبا 3 ريال مدريد 1 أتالانتا انتهت دوري أبطال أوروبا 2 مانشستر سيتي 0 مونشنجلادباخ انتهت دوري أبطال إفريقيا 0 الزمالك 1 الترجي انتهت دوري أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ - لاتسيو لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - تشيلسي - أتليتكو مدريد لم تبدأ 22:00 الدوري الإيطالي 3 تورينو 2 ساسولو انتهت كأس الكونفدرالية 0 نامونجو 2 بيراميدز انتهت كأس الكونفدرالية 0 نكانا 2 الرجاء البيضاوي انتهت الدوري الأوروبي - ميلان - مانشستر يونايتد لم تبدأ 22:00 الدوري الأوروبي - أرسنال - أولمبياكوس لم تبدأ 19:55 الدوري الأوروبي - دينامو زغرب - توتنام هوتسبر لم تبدأ 19:55 الدوري الأوروبي - مولده - غرناطة لم تبدأ 19:55 الدوري الأوروبي - شاختار دونتسك - روما لم تبدأ 19:55 قد ينال إعجابك