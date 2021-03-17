الشناوي: الفوز على فيتا كلوب بداية الطريق نحو العاشرة

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 19:22

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - طلائع الجيش - محمد الشناوي

الأهلي محمد الشناوي
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس الإسماعيلي يمنح كافة الصلاحيات للجنة الفنية 2 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الأهلي: نهدف لتثبيت التشكيل.. ولا نريد مبالغة في الإشادة أو النقد 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
قمصان: فوز الأهلي في الكونغو نتيجة عادية.. ولهذا السبب لعبنا بخطة 4-4-2 14 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب فيتا كلوب: لم أتوقع مفاجأة الأهلي.. وكنا الأفضل في الشوط الثاني 19 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
طبيب بيراميدز يكشف سبب إصابتي أحمد توفيق ومحمد حمدي 22 دقيقة | الكونفدرالية
الشناوي: الفوز على فيتا كلوب بداية الطريق نحو العاشرة 33 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كلوب: المنافسة على المركز الرابع أصبحت مستحيلة.. واحتاج راحة سنة بعد ترك ليفربول 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تأكد غياب كافاني عن مواجهة يونايتد وميلان 57 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 4 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي
قد ينال إعجابك