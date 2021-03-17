شريف إكرامي: الانتصار أعطانا المزيد من الثقة.. لا نشغل بالنا بما يقال وسعيد بتواجدي في بيراميدز

يرى شريف إكرامي حراس بيراميدز أن الانتصار على نامونجو يعطي فريقه المزيد من الثقة مشددا على سعادته بتواجد مع الفريق.

وفاز بيراميدز على نامونجو في تنزانيا بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وقال شريف إكرامي في تصريحات عقب المباراة: "أبارك للاعبين وللجهاز الفني على الفوز في اللقاء".

وأضاف "من المهم أن تحقق نتائج إيجابية في المباريات التي تلعبها خارج ملعبك، وبالطبع تحقيق الانتصارات هو الشيء الأهم".

وواصل "الانتصار خارج ملعبك يعطيك المزيد من الثقة ويؤكد تأهل الفريق بشكل مبكر ويُرسل رسالة للمنافسين على أن الفريق قادر على المنافسة مثلما نافس بيراميدز في الموسم الماضي".

وخسر بيراميدز نهائي الكونفدرالية في الموسم الماضي ضد نهضة بركان المغربي.

وعن خبرته في التعامل مع الأجواء الإفريقية ومساعدة الفريق، قال: "بيراميدز لديه سجل انتصارات جيد خارج الأرض حتى قبل انضمامي للفريق، لذلك فالمجموعة لديها خبرة للعب في هذه الظروف".

وتابع "وجودي ووجود اللاعبين الجدد مع المجموعة حافظ على مستوى الفريق خارج ملعبه".

وشدد "كنا نحتاج لمثل هذا الانتصار قبل التوقف الدولي حتى نستمر في مواصلة السير بشكل متوازن، وأعتقد أننا حققنا الهدف من هذه المرحلة".

وعن أداء بيراميدز في الماضية، قال: "نسير بشكل رائع في بطولة إفريقيا، أما مشوارنا في الدوري فشهد بعض التعثر قبل أن نستعيد التوازن".

وأكد "سنحاول الوصول لأبعد النقطة في الدوري، ولا نشغل بالنا بما يقال في الخارج من انتقاد أو هدم مبالغ فيه".

وأردف "الفريق به مجموعة كبيرة لديها عنصر الخبرة ونعرف جيدا هدف الفريق في الموسم الحالي ونرغب في الوصول لأبعد نقطة في كل البطولات التي نشارك بها".

وأتم "سعيد بتواجدي في بيراميدز، أبتعدت لفترة عن الملعب لكني حصلت على الفرصة وتمسكت بها بمساعدة زملائي، وأستمتع جدا بتواجدي مع الفريق وأتمنى أن أكون إضافة لما يرغب في النادي في تحقيقه محليا وإفريقيا".

هذا الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى 6 نقاط في المركز الأول بفارق 3 نقاط عن الرجاء الذي يواجه نكانا الزامبي في نفس المجموعة والدور.

ويلعب بيراميدز في المباراة المقبلة ضد الرجاء البيضاوي في المغرب ضمن مباريات الجولة الثالثة.