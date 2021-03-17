أروابارينا: اللاعبون تجاوزوا الارتباك بسبب المادة الغريبة.. وحققنا فوزا هاما

يرى رودلفو أروبارينا المدير الفني لبيراميدز إن فريقه نجح في تحقيق فوزا على على نامونجو التنزاني مشيرا إلى أن اللاعبين تجاوزوا الارتباك بسبب المادة الغريبة التي وضعت على ملابسهم.

وفاز بيراميدز على نامونجو في تنزانيا بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الفوز الذي حققه الفريق مهم للغاية خاصة وأن الظروف والأجواء كانت صعبة في ظل درجة حرارة عالية ورطوبة عالية".

وأضاف "بالإضافة لعدم وجود أي فرصة طوال الفترة الماضية للإعداد والتقاط الأنفاس خاصة وأن الفريق كان مرتبطا بخوض مباراة هامة في كأس مصر قبل ساعات قليلة من السفر إلى تنزانيا ومع ذلك تعامل اللاعبون مع الأمور بصورة رائعة".

أكمل "الفريق اضطر لتغيير غرف الملابس قبل بداية المباراة بدقائق قليلة بسبب مواد غريبة تم وضعها على ملابس اللاعبين، وهو ما أربك الفريق لفترة ولكنهم تجاوزها ونجحوا في تحقيق الفوز رغم الظروف، وإدارة النادي تعاملت بصورة رائعة بعد الشكوى للكاف مما حدث".

وكانت بعثة بيراميدز قد اشتكت من وجود مادة غريبة على ملابس اللاعبين قبل بداية المباراة وهو ما جعل الفريق يخوض اللقاء بالزي البديل. (طالع التفاصيل)

وواصل "اللاعبون يحتاجون الآن للراحة ويستحقوا الحصول على الراحة التي يحتاجون إليها خاصة وأنهم قدموا مباريات قوية للغاية في الفترة الأخيرة ولعبوا مواجهات غاية في الصعوبة والقوة، وحان الوقت لاستغلال فترة التوقف الدولي للراحة قبل استئناف التدريبات والعودة".

وأتم "جميع المباريات صعبة لكل الفرق وبيراميدز مرتبط بمباريات قوية في مختلف البطولات سواء محليا أو قاريا ويتعامل مع مبارياته واحدة تلو الأخرى ويسعى للفوز بكل اللقاءات التي يخوضها أملا في مواصلة المشوار الناجح".

هذا الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى 6 نقاط في المركز الأول بفارق 3 نقاط عن الرجاء الذي يواجه نكانا الزامبي في نفس المجموعة والدور.

ويلعب بيراميدز في المباراة المقبلة ضد الرجاء البيضاوي في المغرب ضمن مباريات الجولة الثالثة.