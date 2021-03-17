بيراميدز يشكو مسؤولي ومنظمي نامونجو بسبب "مادة غريبة تسببت في تغيير زيه قبل المباراة"

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 15:24

كتب : FilGoal

بيراميدز

تقدمت بعثة نادي بيراميدز بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشكوى ضد مسؤولي نادي نامونجو التنزاني والمنظمين بعد الموقف الذي تعرضت له البعثة واللاعبون عقب وصولهم لخوض مواجهة نامونجو في الكونفدرالية.

وقال نص بيان بيراميدز: "تقدمنا بشكوى ضد مسؤولي نادي نامونجو والمنظمين في استاد تنزانيا الوطني، بعد الموقف السيء الذي تعرضت له البعثة واللاعبون عقب وصولهم".

وواصل "فوجئت البعثة برش مادة بيضاء غريبة على ملابس لاعبي الفريق قبيل وصولهم إلى ملعب المباراة، وأصابتهم بحكة في جسدهم وسط شكوى من جميع أفراد البعثة سواء لاعبين أو جهاز فني".

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وأكمل "اشتكت البعثة بعد الموقف لمراقب المباراة والمنسق العام الذي عاين الغرفة، وبعد تأكده من وجود المادة الغريبة على الملابس، أعطى أوامره بفتح غرفة ملابس أخرى للفريق ليستعد فيها لخوض المواجهة، وطلب من مسؤولي البعثة كتابة مذكرة رسمية وشكوى وتقديمها لكاف".

واستطرد "اضطرت البعثة قبل المباراة لوضع الملابس والقمصان في المياه لتطهيرها من المادة الغريبة، ووضعها في أرضية ملعب المباراة لتتعرض لأشعة الشمس، وأثبت المراقب الواقعة في تقريره وسمح للفريق بتغيير الزي المتفق عليه بدلا من الأسود الكامل، ليظهر باللون الأبيض في الأسود في ظل ما تعرض له القميص الأساسي".

وأتم "قدمت البعثة شكوى رسمية لمسؤولي كاف وإدارة المسابقات للتحقيق في الواقعة التي سبقت المباراة".

ويواجه بيراميدز مضيفه نامونجو ضمن ثاني جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية يوم الأربعاء.

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