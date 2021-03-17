رغم أنف "المادة البيضاء".. فاروق يصنع الفارق لـ بيراميدز ويساهم في فوزه أمام نامونجو

نجح فريق بيراميدز في مواصلة انتصاراته ببطولة الكونفدرالية، بعد الفوز بنتيجة 2-0 أمام نامونجو التنزاني ضمن ثاني جولات دور المجموعات، يوم الأربعاء.

سجل هدفي بيراميدز رمضان صبحي وعمر جابر.

هذا الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى 6 نقاط في المركز الأول بفارق 3 نقاط عن الرجاء الذي يواجه نكانا الزامبي في نفس المجموعة والدور.

إكرامي ينقذ الشوط الأول

جاءت أولى فرص بيراميدز في اللقاء خلال الدقيقة الثامنة، حينما راوغ رمضان صبحي واخترق منطقة الجزاء وأرسل تمريرة على حافة المنطقة إلى محمود حمادة الذي سدد لكن جوناثان ناهيمانا حارس بيراميدز أمسك الكرة.

وكاد نامونجو أن يباغ بيراميدز في الدقيقة 28 بعد انطلاقة من سيكتوس سابيلو وعرضية أرضية وصلت إلى لوكاس كيكوتي الذي سدد بقوة لكن شريف إكرامي تألق وأنقذ فريقه من فرصة هي الأخطر في الشوط.

وتعرض أحمد توفيق لإصابة دفعت مدربه رودلفو أروابارينا لاستبداله وإشراك محمد فاروق مع بداية الشوط الثاني.

العلامة الفارق.. مشاركة فاروق

مع بداية الشوط الثاني حاول فريق نامونجو أن يباغت بيراميدز أكثر من مرة من الأطراف لكن علي جبر كان بالمرصاد.

وفي الدقيقة 65 أشرك أروابارينا الثنائي إريك تراوري وعمر جابر بدلا من جون أنتوي ومحمود حمادة.

وكاد فاروق أن يسجل أول أهداف بيراميدز واللقاء في الدقيقة 66 بعد تمريرة بينية وصلت إليه لينطلق ويدخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بعيدا عن المرمى.

وأبعدت العارضة في الدقيقة 68 فرصة خطيرة للغاية من رمضان صبحي. قبل أن يتابع بيراميدز لعب الكرة لترسل تمريرة بينية إلى فاروق، داخل منطقة جزاء نامونجو ليعرقل كالوس كرينجي اللاعب ويحتسب الحكم ركلة جزاء وينذر مدافع أصحاب الأرض في الدقيقة 69.

وسجل رمضان صبحي هدف بيراميدز الأول من نقطة الجزاء في الدقيقة 71.

وكاد دونجا أن يضاعف الفارق في الدقيقة 77 بعد ركلة حرة مباشرة قرر تسديدها بقوة كبيرة من أسفل الحائط لكنها مرت بجوار قائم نامونجو.

وشارك أحمد فتحي بدلا من إسلام عيسى في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 84 رسم بدلاء بيراميدز فرصة رائعة أسفرت عن هدف جميل، بعد سلسلة تمريرات من فتحي إلى تراوري الذي أرسل الكرة على حافة منطقة الجزاء إلى عمر جابر، الذي قرر تمريرها إلى فاروق ليعيدها الأخير إلى جابر الذي اخترق المنطقة وانفرد وسدد بقوة لتسكن الكرة الشباك.

انتصار رغم "المادة البيضاء"

بيراميدز كان قد أعلن قبل اللقاء شكواه إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، منظمي فريق نامونجو وملعب تنزانيا الوطني، بسبب "رش مادة بيضاء" تسببت في "حكة وطفح جلدي للاعبين والجهاز الفني"، وذلك في بيان رسمي.

النادي اضطر للتخلي عن زيه الأسود الذي كان سيخوض به اللقاء، وخاض المباراة بالزي البديل. (طالع البيان الذي صدر خلال اللقاء كاملا)



















حقائق حول بيراميدز في الكونفدرالية هذا الموسم

بيراميدز انتصر في كل المباريات التي خاضها في بطولة الكونفدرالية حتى الآن وعددها 5 مباريات، سجل 11 هدفا واستقبل هدفين.

كما أن فاروق صنع هدفه الثاني هذا الموسم في كل المسابقات بجانب تسجيله هدفا في 10 مباريات خاضها، وتسبب في ركلة جزاء سجلها رمضان صبحي.

أما رمضان صبحي فسجل هدفه الثامن هذا الموسم في كل المسابقات وصنع هدفا، في 19 مواجهة.