هيثم فاروق: كارتيرون يجب أن يوضح سبب رحيله وعودته للزمالك.. طارق ذياب: ما حدث لم يكن احتراما

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 20:38

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون - الزمالك

طلب هيثم فاروق لاعب الزمالك السابق من باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق الأبيض التقدم باعتذار لجماهير ناديه عن رحيله للتعاون السعودي قبل بضعة أشهر.

وقال هيثم فاروق عبر قناة "بي إن سبورتس" اليوم الثلاثاء: "لا يوجد عندي شك 1% في قيمة كارتيرون الفنية لكن الأخلاق فضلوها على العلم".

وواصل "يجب أن يوضح الأسباب التي جعلته يرحل عن النادي وأن يعتذر للجمهور لأنه السبب الرئيسي في خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا، يجب أن يكشف سبب رحيله وسبب عودته".

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وكان كارتيرون ترك الزمالك قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي ضد الرجاء ونجح الفريق الأبيض في التأهل للنهائي قبل الهزيمة أمام غريمه التقليدي الأهلي.

واتفق طارق ذياب لاعب منتخب تونس ورئيس اتحاد الكرة التونسي السابق مع تصريحات هيثم فاروق.

وقال لاعب الترجي السابق: "أتفق أن رحيل كارتيرون أثر كثيرا على الزمالك من المفترض ألا كان يعود للنادي مجددا".

وشدد "لقد رحل عن الفريق من أجل العوامل المادية فقط".

وأتم "الزمالك كان أفضل فريق فنيا في إفريقيا الموسم الماضي معه وفاز على الأهلي مرتين، لماذا تخلى كارتيرون عن الزمالك في وقت حساس ليس وقت لمدرب محترم".

الزمالك كارتيرون في إفريقيا
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