سامي قمصان: المطر قلل من صعوبة مباراة فيتا.. وهدفنا الصدارة

يرى سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي أن سقوط الأمطار ساعد في تقليل صعوبة مواجهة فيتا كلوب بخفض درجة الحرارة.

وفاز الأهلي على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية دون رد في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال قمصان عقب المباراة عبر قناة الأهلي: "لعبنا مباراة ممتازة والتوفيق الذي غاب عنا خلال لقاء الذهاب حالفنا اليوم وكل اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية".

وأضاف "المطر قلل من صعوبة المباراة وساهم في خفض درجة الحرارة وحتى إذا كانت الظروف صعبة اللاعبين كان لديهم تصميم على تحقيق الفوز والكل تعاهد على الانتصار".

وأكمل "في المباراة الأولى أهدرنا الكثير من الفرص لو سجلنا واحدة فقط لتغيرت الأمور تماما".

واستمر في تصريحاته "اللاعبين كان لديهم إصرار على حسم المباراة مبكرا واستغلال الفرص لأن الهدف كلما تأخر تزداد صعوبة المواجهة".

وأشار "محمد شريف لعب مباراة مميزة واستطعنا تغيير طريقة اللعب أكثر من مرة خلال المباراة وكان لنا الأفضلية طوال الـ90 دقيقة".

وشدد "ولكن لا يزال أمامنا تحدي صعب أمام المريخ السوادني ثم ضد سيمبا التنزاني وهدفنا تحقيق الفوز في المباراتين واحتلال صدارة المجموعة".

وأكد "لدينا ثقة كبيرة في كل اللاعبين، وهم من حققوا منذ فترة قصيرة كل البطولات بعد الفوز بالدوري والكأس ودوري الأبطال واحتلال المركز الثالث في مونديال الأندية".

وعن عدم مشاركة صلاح محسن قال "كان يشعر بالآلام في العضلة الضامة لذلك فضل الجهاز الفني الحفاظ عليه".

وأتم تصريحاته "أطالب الجماهير بالاستمرار في دعم الفريق واللاعبين لأن البعض يحاول التقليل من كل منظومة الأهلي سواء الإدارية أو الفنية أو اللاعبين في الملعب، وكلنا نثق في اللاعبين أنهم قادرون على عبور أي ظروف صعبة".