محمد شريف: إصابتي في العضلة الخلفية.. أشكر الله إنها بعيدا عن الركبة

كشف محمد شريف مهاجم الأهلي عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فيتا كلوب.

وفاز الأهلي على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية دون رد في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال محمد شريف عقب المباراة لقناة الأهلي: "إصابتي في العضلة الخلفية، أشكر الله إنها بعيدا عن الركبة وكنت أشعر بالخوف أن تكون الإصابة في الركبة".

وأضاف "جئنا إلى الكونغو لتحقيق الفوز لتعويض التعادل مع فيتا في القاهرة خلال المباراة التي أهدرنا فيها الكثير من الفرص السهلة".

وواصل "هذا هو مكان الأهلي الطبيعي ودائما نلعب من أجل الفوز".

وأشار "الاستعداد لمواجهة فيتا بدأ عقب مباراة الإسماعيلي والحديث كان فقط عن تحقيق الفوز لأنه لقاء مصيري في مستقبل الأهلي بالمجموعة والبطولة".

واستمر في تصريحاته "الظروف في قارة إفريقيا صعبة ولكن لا نختلف الأعذار واعتدنا على مثل هذه الظروف وهدفنا فقط كان تحقيق الفوز".

وأتم تصريحاته "التعليمات كانت لجميع اللاعبين قبل المباراة بضرورة التركيز الشديد واللعب بروح قتالية واستغلال الفرص لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير".

وسجل محمد شريف هدف الأهلي الأول في المباراة وخرج بين الشوطين للإصابة.