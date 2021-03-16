كلوب: حصدنا 3 نقاط قبيحة أمام ولفرهامبتون لكني سعيد جدا بها

وصف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول النقاط الـ3 التي حصدها فريقه أمام ولفرهامبتون بالقبيحة، لكنه لم يخف سعادته بها.

ليفربول تغلب على ولفرهامبتون بهدف ديوجو جوتا في نهاية الشوط الأول، ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد دافعنا كثيرًا، وأنا راضٍ عن ذلك، لأن هذا ما كنا نريد أن نفعله، أظهرنا أننا نتفهم الموقف جيدًا".

وأضاف "كان علينا أن نثبت استعدادنا للقتال بكل ما أوتينا من قوة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية".

وأكمل "هذا يجب أن يحدث حتى في المباريات التي لا نقدم فيها أفضل أداء هجومي لنا".

وأتم المدرب الألماني "أنا سعيد للغاية بأداء الفريق. قد تكون ثلاث نقاط قبيحة، ولكني سعيد جدًا بها".



















ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 46 في المركز السادس بجدول الترتيب.

وتجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 35 في المركز الـ13.

وشارك النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في المباراة كاملة.

هدف اللقاء الوحيد جاء بقدم النجم البرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وكان ولفرهامبتون أجرى التغييرات الثلاثة الخاصة به، لكن الحارس روي باتريشيو الذي تعرض لارتجاج في الرأس غادر وشارك بدلا منه رودي وفقا للقانون الجديد الذي يتيح لأي فريق إجراء تغيير رابع إذا تعرض أحد لاعبيه لإصابة بارتجاج في الرأس.