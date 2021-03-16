جوتا: الحياة أهم من كرة القدم.. أتمنى التعافي لـ باتريشيو

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 00:50

كتب : FilGoal

روي باتريشيو - ولفرهامبتون - ليفربول

قلّل ديوجو جوتا لاعب ليفربول من أهمية هدفه بالنظر للإصابة الخطيرة التي تعرض لها زميله السابق روي باتريشيو حارس مرمى ولفرهامبتون.

ليفربول تغلب على ولفرهامبتون بهدف جوتا في نهاية الشوط الأول، مباراة شهدت إصابة خطيرة للحارس الدولي البرتغالي في لحظاتها الأخيرة.

وقال جوتا بعد اللقاء عبر سكاي سبورتس: "الحياة أهم من كرة القدم، نتمنى التعافي السريع لـ روي باتريشيو".

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وأضاف: "أمام مثل هذه الفرق عليك أن تأخذ الأسبقية عندما يغيب عنهم التوازن، وهذا ما حدث في لحظة الهدف، كان هدفا جميلا".

وتابع: "نحتاج إلى التطور في الدوري، آمل أن تكون هذه البداية لمسيرة عظيمة حتى نهاية الموسم".

وواصل: "كانت مباراة صعبة وكنا نعرف ذلك، لقد صعّبوا المباراة علينا، سعداء جدا بالانتصار، عانينا مؤخرا في الدوري الإنجليزي وأردنا تغيير ذلك".

لاحقا صرّح جوتا عبر بي بي سي: "أتمنى التعافي لـ روي باتريشيو وآمل ألا تكون إصابة خطيرة".

وأضاف: "مررنا بسلسلة سيئة من النتائج واحتجنا إلى قلب الموقف، اليوم قمنا بما يتوجب علينا".

وأكمل: "كانت مباراة مميزة لي، لقد قضيت هنا 3 سنوات، أعرف تقريبا كل اللاعبين في غرفة خلع الملابس، أتمنى لو كانت الجماهير حاضرة لتكون المباراة أكثر خصوصية بالنسبة لي".

وشدد: "الهدف يعني الكثير لي لأنه ساعد الفريق الذي أمثّله الآن. كان من المهم أن أسجل، بصفتي مهاجم فإني أريد الانخراط في الأهداف دائما. سنحت لي الفرص في دوري الأبطال لكني لم أستغلها، من المميز أن أعود للتسجيل مجددا".

وأتم: "لو واصلنا اللعب بهذا المستوى الذي ظهرنا به اليوم، فأعتقد أننا نمتلك فرصة لإنهاء الدوري في المربع الذهبي".

ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 46 في المركز السادس بجدول الترتيب.

وتجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 35 في المركز الـ13.

وشارك النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في المباراة كاملة.

هدف اللقاء الوحيد جاء بقدم النجم البرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وكان ولفرهامبتون أجرى التغييرات الثلاثة الخاصة به، لكن الحارس باتريشيو الذي تعرض لارتجاج في الرأس غادر وشارك بدلا منه رودي وفقا للقانون الجديد الذي يتيح لأي فريق إجراء تغيير رابع إذا تعرض أحد لاعبيه لإصابة بارتجاج في الرأس.

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