مدرب ولفرهامبتون: روي باتريشيو استعاد وعيه

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 00:37

كتب : FilGoal

روي باتريشيو

كشف نونو إسبيريتو سانتو المدير الفني لـ ولفرهامبتون، عن حالة حارسه روي باتريشيو بعد تعرض الأخير لإصابة قوية في الرأس.

ولفرهامبتون خسر بهدف دون رد أمام ليفربول، مباراة عرفت دقائقها الأخيرة إصابة قوية للحارس الدولي البرتغالي الذي غادر الملعب محمولا على محفة.

وصرّح سانتو بعد اللقاء عبر سكاي سبورتس: "وصلنا تحديث بشأن حالته للتو، إنه بخير، رأسه اصطدم بركبة كوادي. إصابات الرأس تقلقنا، لكنه بخير وسيتعافى".

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وتابع: "الجهاز الطبي أخبرني أنه استعاد وعيه، أصيب بارتجاج في المخ لكنه بخير الآن".

وتحوّل للحديث عن المباراة "لعبنا بشكل جيد وخلقنا الفرص ودافعنا جيدا وقدمنا كرة قدم محترمة وخلقنا الفرص التي كان يجب أن نستغلها".

وعن إمكانية احتساب ركلة جزاء لـ نيلسون سيميدو على أليسون، قال نونو سانتو: "لم أر إعادة تلك اللقطة بعد".

ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 46 في المركز السادس بجدول الترتيب.

وتجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 35 في المركز الـ13.

وشارك النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في المباراة كاملة.

هدف اللقاء الوحيد جاء بقدم النجم البرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وكان ولفرهامبتون أجرى التغييرات الثلاثة الخاصة به، لكن الحارس باتريشيو الذي تعرض لارتجاج في الرأس غادر وشارك بدلا منه رودي وفقا للقانون الجديد الذي يتيح لأي فريق إجراء تغيير رابع إذا تعرض أحد لاعبيه لإصابة بارتجاج في الرأس.

ولفرهامبتون ليفربول في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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