ليفربول يستعيد انتصاراته في الدوري.. هدف جوتا يهزم ولفرهامبتون

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 00:06

كتب : عمرو عبد المنعم

محمد صلاح ضد ولفرهامبتون

استعاد ليفربول انتصاراته الغائبة في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز خارج ملعبه على ولفرهامبتون بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ28 من المسابقة.

ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 46 في المركز السادس بجدول الترتيب.

وتجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 35 في المركز الـ13.

أخبار متعلقة
الصباح التركية: سرقة جواز سفر ومحفظة مصطفى محمد تشابي يدعم لابورتا: أفضل رئيس حظيت به في برشلونة قائمة ريال مدريد – عودة مارسيلو.. وغياب هازارد وكاسيميرو أمام أتالانتا

وشارك النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في المباراة كاملة.

هدف اللقاء الوحيد جاء بقدم النجم البرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

Image

وصف المباراة

Image

هدد ولفرهامبتون مرمى ليفربول مبكرا بعد اختراق من نيلسون سيميدو الذي سدد كرة تصدى لها أليسون ببراعة وأنقذ شباكه من هدف مؤكد.

ثم أهدر ماني فرصة خطيرة بعدما انفرد بالمرمى وحاول مراوغة الحارس لكن الدفاع عاد وقطع الكرة.

ومرة أخرى كاد ماني أن يسجل لليفربول بعدما حول عرضية أرنولد بضربة رأسية نحو المرمى لكن الكرة مرت جوار القائم.

ليأتي الحل من النجم العائد للمشاركة ديوجو جوتا الذي نجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 46 بتسديدة بالقدم اليسرى بعد عدة تمريرات بين صلاح وماني قبل أن تصل له الكرة.

وجاء الشوط الثاني متوسط المستوى دون خطورة حقيقية على المرمى.

وكاد محمد صلاح أن يسجل هدف ليفربول الثاني بعدما انطلق نحو المرمى وسدد كرة بالقدم اليمنى لكن الحارس روي باتريشيو تألق وأبعدها.

وانطلق صلاح مخترقا دفاع ولفرهامبتون ووضع الكرة في الشباك، لكن الحكم لم يحتسب الهدف لوجود تسلل على النجم المصري.

وفي الدقائق الأخيرة تعرض روي باتريشيو حارس ولفرهامبتون لإصابة قوية بعد اصطدامه بزميله وسقط على الأرض لعدة دقائق لتلقي العلاج.

قبل أن يغادر الملعب محمولا ويشارك بدلا منه الحارس سيباستيان رودي.

وكان ولفرهامبتون أجرى التغييرات الثلاثة الخاصة به، لكن الحارس باتريشيو الذي تعرض لارتجاج في الرأس غادر وشارك بدلا منه رودي وفقا للقانون الجديد الذي يتيح لأي فريق إجراء تغيير رابع إذا تعرض أحد لاعبيه لإصابة بارتجاج في الرأس.

Image

ومرت الدقائق المتبقية دون تغيير في النتيجة ليحقق ليفربول أول فوز له في الدوري بعد الخسارة مباراتين متتاليتين أمام كل من تشيلسي وفولام.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليفربول يستعيد انتصاراته في الدوري.. هدف جوتا يهزم ولفرهامبتون 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في ليلة تاريخية لـ ميسي.. برشلونة يدهس ويسكا ويزلزل صدارة أتليتكو 25 دقيقة | الدوري الإسباني
فرج عامر لـ في الجول: هذه أفة الحكام في مصر وإفريقيا.. وأتمنى زيادة الاستثمار الرياضي 55 دقيقة | مصر
أسوان يقرر خوض مباريات الدور الثاني على ملعبه 56 دقيقة | الدوري المصري
مدرب صنداونز: مواجهة موسيماني مع الأهلي لن تكون عاطفية.. لا نملك فرصة لتجنب ملاقاة أي فريق ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كرة سلة - الأهلي يواصل نزيف النقاط ويخسر أمام الاتحاد في ختام الدور الأول ساعة | رياضات أخرى
الصباح التركية: سرقة جواز سفر ومحفظة مصطفى محمد ساعة | المحترفون
قائمة ريال مدريد – عودة مارسيلو.. وغياب هازارد وكاسيميرو أمام أتالانتا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 الإسماعيلي: الجماهير تطالب بالانسحاب بسبب الظلم التحكيمي.. نطالب بقرار قوي ضد موسيماني
قد ينال إعجابك