ليفربول يستعيد انتصاراته في الدوري.. هدف جوتا يهزم ولفرهامبتون

استعاد ليفربول انتصاراته الغائبة في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز خارج ملعبه على ولفرهامبتون بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ28 من المسابقة.

ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 46 في المركز السادس بجدول الترتيب.

وتجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 35 في المركز الـ13.

وشارك النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في المباراة كاملة.

هدف اللقاء الوحيد جاء بقدم النجم البرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وصف المباراة

هدد ولفرهامبتون مرمى ليفربول مبكرا بعد اختراق من نيلسون سيميدو الذي سدد كرة تصدى لها أليسون ببراعة وأنقذ شباكه من هدف مؤكد.

ثم أهدر ماني فرصة خطيرة بعدما انفرد بالمرمى وحاول مراوغة الحارس لكن الدفاع عاد وقطع الكرة.

ومرة أخرى كاد ماني أن يسجل لليفربول بعدما حول عرضية أرنولد بضربة رأسية نحو المرمى لكن الكرة مرت جوار القائم.

ليأتي الحل من النجم العائد للمشاركة ديوجو جوتا الذي نجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 46 بتسديدة بالقدم اليسرى بعد عدة تمريرات بين صلاح وماني قبل أن تصل له الكرة.

وجاء الشوط الثاني متوسط المستوى دون خطورة حقيقية على المرمى.

وكاد محمد صلاح أن يسجل هدف ليفربول الثاني بعدما انطلق نحو المرمى وسدد كرة بالقدم اليمنى لكن الحارس روي باتريشيو تألق وأبعدها.

وانطلق صلاح مخترقا دفاع ولفرهامبتون ووضع الكرة في الشباك، لكن الحكم لم يحتسب الهدف لوجود تسلل على النجم المصري.

وفي الدقائق الأخيرة تعرض روي باتريشيو حارس ولفرهامبتون لإصابة قوية بعد اصطدامه بزميله وسقط على الأرض لعدة دقائق لتلقي العلاج.

قبل أن يغادر الملعب محمولا ويشارك بدلا منه الحارس سيباستيان رودي.

وكان ولفرهامبتون أجرى التغييرات الثلاثة الخاصة به، لكن الحارس باتريشيو الذي تعرض لارتجاج في الرأس غادر وشارك بدلا منه رودي وفقا للقانون الجديد الذي يتيح لأي فريق إجراء تغيير رابع إذا تعرض أحد لاعبيه لإصابة بارتجاج في الرأس.

ومرت الدقائق المتبقية دون تغيير في النتيجة ليحقق ليفربول أول فوز له في الدوري بعد الخسارة مباراتين متتاليتين أمام كل من تشيلسي وفولام.