انتهت - ولفرهامبتون (0)-(1) ليفربول

الإثنين، 15 مارس 2021 - 21:40

كتب : FilGoal

هدف جوتا مهاجم ليفربول في شباك ولفرهامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

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ويشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيا مع فريقه ليفربول.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدف دون رد

ق 90: إصابة روي باتريشيو وخروجه ونزول الحارس رودي

ق 86: هدف ملغي لصلاح

ق 80: الحارس ينقذ هدف مؤكد من أمام صلاح

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 46: جووووول جوتا والأول

ق 37: عرضية من أرنولد ورأسية من ماني تمر جوار المرمى

ق 13: ساديو ماني يهدر فرصة خطيرة

ق 5: أليسون يتألق أمام سيميدو

انطلاق المباراة

محمد صلاح ليفربول ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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