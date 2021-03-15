رئيس فيتا كلوب لجمهور فريقها: لا تنشغلوا بالشائعات.. استمروا في حجز التذاكر ضد الأهلي

أصدرت بيستين كازادي، رئيس نادي فيتا كلوب، بيانا رسميا، تطلب فيه من جمهور فريقها شراء تذاكر مباراة الأهلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويأتي ذلك رغم أن مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد أوضح لـ FilGoal.com أن مباريات دوري الأبطال ستقام دون حضور جماهيري.(طالع التفاصيل).

وقالت كازادي في بيانها:"مرحبا بجميع مشجعي نادي فيتا كلوب، لا تنشغلوا بالشائعات المتداولة من أعداء النادي عن منع جماهير الفريق من حضور مباراة الأهلي يوم الثلاثاء".

وأردفت "رئيس ناديكم تطمئنكم بأن الملعب مرخص من كاف لاستقبال 3000 مشجع وهذا ما وعدتكم به بأن الجماهير ستحضر في مباراة الأهلي".

وأتمت "استمروا في حجز التذاكر في المنافذ الأربعة المخصصة لها وفي حالة تعرض النادي لأي مشكلة سأكون المسئولة عنها وسأتحملها، ثقوا بي واذهبوا بأعداد كبيرة لمباراة الثلاثاء وسأكون بجانبكم لتحقيق الانتصار".

ويواجه الأهلي فيتا كلوب في الثالثة من ظهر الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر سيمبا التنزاني المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن فيتا كلوب الكونغولي صاحب المركز الثاني.

ويتذيل المريخ الترتيب برصيد نقطة واحدة.