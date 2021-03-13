مصدر من كاف لـ في الجول: قررنا إقامة كل المباريات دون حضور جماهيري

السبت، 13 مارس 2021 - 13:53

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي ضد سيمبا التنزاني - محمد الشناوي

أوضح مصدر من الاتحاد الإفريقي "كاف" لـ FilGoal.com إقامة المباريات المقبلة في كافة المسابقات القارية دون حضور جماهيري.

وكان سيمبا التنزاني قد أوضح لـ FilGoal.com أن كاف أخطرهم بإقامة مواجهة المريخ دون جماهير. (طالع التفاصيل)

وصرّح مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "قررنا إقامة كل المباريات سواء للمنتخبات أو الأندية دون حضور جماهيري لفترة مؤقتة بسبب انتشار فيروس كورونا".

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وأضاف "الإجراءات الاحترازية تأتي في المقام الأول حتى لا نحتاج مستقبلا لإلغاء أو تأجيل أي بطولات بسبب تفشي الفيروس".

وأتم "هدفنا هو الحفاظ على الجميع وأبلغنا كل الاتحادات بذلك ومن سيخالف فإن المباريات لن تُلعب وسيتعرض لعقوبات".

وشهدت مباراة الأهلي ضد سيمبا في الجولة الثانية من دوري الأبطال حضور ما يقارب 30 ألف مشجعا من جماهير النادي التنزاني.

وكان فيتا كلوب قد أعلن منذ أيام عبر FilGoal.com أن مباراة الأهلي ستشهد حضور 3000 آلاف مشجعا.

لكن بعد القرار الأخير فأن المباراة ستقام دون حضور جماهيري.

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