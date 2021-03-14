خبر في الجول – بعد قرار كاف.. الزمالك ينتظر الاجتماع الأمني لمعرفة موقف الجمهور ضد الترجي

ينتظر الزمالك الاجتماع الأمني لمواجهته ضد الترجي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، لمعرفة موقف حضور الجمهور للمباراة.

ويأتي ذلك، بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بلعب مباريات بطولتي الأندية دون جماهير. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com، أن الزمالك الذي كان ينتوي حضور 500 فرد من جمعيته العمومية، خاطب اتحاد الكرة، ليرد بأن كاف أخطره بعدم حضور الجماهير.

وينتظر مسؤولو الزمالك الاجتماع الأمني لمعرفة موقف حضور الجماهير النهائي.

ويلعب الزمالك مع الترجي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وحصد الزمالك نقطتين من تعادلين أمام ضيفه مولودية الجزائر في الجولة الأولى ومضيفه تونجيث في السنغال في الجولة الثانية، وخسارة من الترجي 3-1 في الجولة الثالثة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين بفارق 3 نقاط عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني و5 نقاط عن الترجي المتصدر.