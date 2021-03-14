في الدرجة الثانية - إحالة أحداث الشرقية للدخان والفيوم إلى الانضباط

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة أحداث مباراة الشرقية للدخان ضد الفيوم في دوري الدرجة الثانية إلى لجنة الانضباط.

وشهد اللقاء الذي انتهى بفوز الشرقية بهدف دون رد اعتداءات بالسب والقذف والضرب بين أعضاء الجهاز الفني واللاعبين من الفريقين.

وعقب إطلاق صافرة النهاية اندلعت اشتباكات قوية بين لاعبي الفريقين تسببت في طرد مدرب الفيوم.

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وأصدر نادي الشرقية للدخان بيانا يستنكر خلاله الأحداث التي نشبت عقب المباراة. (اقرأ ابيان)

ومن المنتظر أن تعلن لجنة الانضباط قراراتها بشأن هذه الواقعة عقب اجتماع اللجنة المقبل.