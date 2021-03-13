في الدرجة الثانية - اشتباكات قوية بين الشرقية للدخان والفيوم بسبب هدف "غير أخلاقي"

شهدت مباراة الشرقية للدخان ضد الفيوم في دوري الدرجة الثانية اشتباكات قوية بين لاعبي الفريقين عقب نهاية المواجهة بفوز الدخان بهدف دون رد.

وسجل الشرقية للدخان هدف الفوز في الدقائق الأولى من الشوط الثاني أثناء سقوط أحد لاعبي الشرقية واستعداد فريق الفريق لإخراج الكرة، لكن أحد لاعبي الشرقية خطف الكرة وسجل هدفا.

وعقب إطلاق صافرة النهاية اندلعت اشتباكات قوية بين لاعبي الفريقين تسببت في طرد مدرب الفيوم.

وتواصل FilGoal.com مع أحمد بكري المدير الفني للفيوم ليروي ما حدث وقال: "ما حدث هو سقوط أحمد تمساح لاعب الشرقية على الأرض وطلب من لاعبي الفيوم لإخراج الكرة وعندما كان يستعد الظهير الأيمن للفيوم لإخراج الكرة من الملعب خطفها منه ظهير أيسر الشرقية وسجل هدفا غير أخلاقي".

وواصل "أحمد تمساح قال للحكم إنه من طلب بالفعل إخراج الكرة وطلب زملائه في الشرقية بترك الفيوم ليسجل هدف التعادل مثلما حدث في مباراة بني سويف وسوهاج، لكن علاء إبراهيم مدربه رفض ذلك".

وأكمل "بعدها احتسب الحكم ركلة جزاء لفريقي الفيوم فذهبت إلى فريق الشرقية وأخبرتهم أن هذا هو العدل لكني فوجئت بأن الحكم يشهر لي البطاقة الحمراء وطردني من المباراة رغم أن الجهاز الفني للشرقية وجه لي السباب والشتائم في اللقاء".

ونجح إسلام أنور حارس مرمى الشرقية للدخان في التصدي لركلة الجزاء لتنتهي المباراة بفوز الشرقية بهدف.

وواصل "عندما سقط لاعب الدخان الكرة كانت في حوزتنا فلماذا نخرجها؟ لكننا نسمع عن حالات الوفاة وبلع اللسان ولذلك كنا نريد إخراج الكرة للاطمئنان عليه لكن زميله خطفها وسجل الهدف".

واستمر في تصريحاته "نلعب في ملعب ويخرج أحد الأشخاص من نافذة منزله ليقول لنا لماذا تلعبون بهذه القوة وشخص آخر ينشر ملابسه بجوار سور النادي".

FilGoal.com توجه أيضا إلى علاء إبراهيم المدير الفني للشرقية وقال: "أحداث المواجهة لا تليق بمباراة كرة قدم، مدرب الفيوم جاء لنا بعد ركلة الجزاء بطريقة سيئة ووجه لنا السباب ولم نطلب من لاعبي الفيوم إخراج الكرة كما يقول لأن اللعبة كانت مجرد احتكاك لا يستدعي السقوط على الأرض".

وواصل "ولماذا عندما كانت الكرة مع لاعب الفيوم لم يخرجها ومررها أولا إلى زميله، لهذا خطفها فريقي وسجلنا الهدف".

وأردف "الحالة هنا عكس ما حدث في مباراة بني سويف وسوهاج لأن لاعب بني سويف كان يريد إعادة الكرة إلى سوهاج فسجلها في المرمى عن طريق الخطأ".

واستمر في حديثه "كما أن الحكم احتسب ركلة جزاء غير صحيحة لهم وبعدها افتعل المدرب الأزمات تجاه مقاعد بدلاء فريقي وأشار له بطريقة سيئة".

وأشار"الفيوم اسم كبير ومحافظة كبيرة ولا نريد أن نرى مثل هذه الأزمات، نحن نلعب في ملعبنا وهذا المدرب يأتي إلى بيتنا ليتهجم علينا، ماذا لو حضر الجمهور هذه المباراة لكانت حدثت أزمة كبيرة".

وأتم تصريحاته "كما أن لاعب من فريق الفيوم اصطدم بأحمد فوزي مدرب حراس الشرقية للدخان فريقي وأسقطه على الأرض".

وأخيرا قال أحمد تمساح لاعب الشرقية للدخان لـFilGoal.com: "نعم سقطت على الأرض وطلب من لاعبي الفيوم إخراج الكرة ولكن ربما لم يسمعني أحد".

وأوضح "ذكرت للحكم ذلك أنني طلبت منهم إخراج الكرة وطالبت لاعبي فريقي أن نسمح لهم بتسجيل هدف ولكنهم لم يوافقوا على هذه الفكرة وأرى أن هذا الهدف غير أخلاقي".

وأتم تصريحاته "لكن ما فعله مدرب الفيوم لا يمس لكرة القدم واستمر في الهجوم على الجهاز الفني للشرقية ووجه لهم السباب والشتائم، وفي النهاية نتيجة المباراة هي نصيب ويجب أن يتحلى الجميع بالأخلاق".