الشرقية للدخان يستنكر في بيان رسمي الأحداث المؤسفة أمام الفيوم
الأحد، 14 مارس 2021 - 17:47
كتب : FilGoal
استنكر مجلس إدارة الشرقية للدخان الأحداث المؤسفة التي حدثت أثناء وبعد مباراة فريقه الأول لكرة القدم أمام نادي محافظة الفيوم عصر أمس السبت.
وشهد اللقاء اعتداءات بالسب والقذف والضرب بين أعضاء الجهاز الفني واللاعبين من الفريقين.
وتوجه مجلس إدارة الشرقية للدخان بالشكر لرجال الشرطة بسبب تأمينهم للمباراة واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية.
وأحال مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أحداث المباراة إلى لجنة الانضباط.
وجاء البيان كالآتي:
الشرقية للدخان يستنكر في بيان رسمي الأحداث المؤسفة التي تبعت مباراته مع فريق الفيوم يوم أمس ⚽Posted by FilGoal.com on Sunday, March 14, 2021