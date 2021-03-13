منافس الزمالك - الترجي "بالبدلاء" يخسر لأول مرة من 6 سنوات أمام النجم الساحلي

حقق النجم الساحلي الفوز على الترجي لأول مرة في الدوري التونسي منذ 2015، بعدما تفوق بنتيجة 2-0 ضمن مواجهات الموسم الحالي من المسابقة.

خسارة تأتي قبل مواجهة الزمالك المرتقبة في رابع جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل.

وتعد تلك الخسارة الثانية للترجي في 2021 في جميع المسابقات بعدما خسر من الصفاقسي في الجولة الثامنة من الدوري.

وانتظر النجم الساحلي 10 مباريات في الدوري من أجل تحقيق الفوز على الترجي.

مباراة شهدت أيضا طرد لاعبا في صفوف كل فريق، إذ حصل خليل شمام على بطاقة حمراء في الدقيقة 38 وأكمل الترجي اللقاء بـ 10 لاعبين، وطُرد أيضا محمد بلحاج لاعب النجم في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

وخاض الترجي المباراة بمجموعة من البدلاء لإراحة الأساسيين قبل مواجهة الزمالك المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل.

ولم يشارك من تشكيل الترجي الأساسي الذي لعب ضد الزمالك سوى حارس المرمى فاروق بن مصطفى، وفوسيني كوليبالي لاعب الوسط.

ثنائية النجم الساحلي جاءت من توقيع: أيمن الصفاقسي في الدقيقة الرابعة ومرتضى بن وناس في الدقيقة 51.

فوز ارتفع به رصيد النجم إلى 33 نقطة في الوصافة بينما توقف رصيد الترجي عند 40 نقطة في الصدارة.

ويستعد الترجي للسفر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الترجي قد أبلغ الزمالك بموعد وصوله استعدادا لمواجهة الثلاثاء المقبل. (طالع التفاصيل)

وحصد الزمالك نقطتين من تعادلين أمام ضيفه مولودية الجزائر في الجولة الأولى ومضيفه تونجيث في السنغال في الجولة الثانية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين بفارق 3 نقاط عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني و5 نقاط عن الترجي المتصدر.