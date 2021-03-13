الترجي يبلغ الزمالك بموعد وصوله القاهرة استعدادا لمواجهة الفريقين في دوري الأبطال

السبت، 13 مارس 2021 - 13:14

كتب : FilGoal

الترجي - الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

أبلغ نادي الترجي التونسي، مسؤولي الزمالك بوصوله إلى القاهرة يوم الأحد في السادسة مساء على متن طائرة خاصة، استعدادا لمباراة الفريقين في دوري الأبطال.

ويواجه الزمالك ضيفه الترجي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء في التاسعة مساء.

ومن المقرر أن يخوض الترجي مرانه الأساسي على استاد القاهرة يوم الإثنين في تمام التاسعة مساء.

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وكان الزمالك قد خسر في الجولة الثالثة من مضيفه الترجي بنتيجة 3-1.

وحصد الزمالك نقطتين من تعادلين أمام ضيفه مولودية الجزائر في الجولة الأولى ومضيفه تونجيث في السنغال في الجولة الثانية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين بفارق 3 نقاط عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني و5 نقاط عن الترجي المتصدر.

دوري أبطال إفريقيا الزمالك
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