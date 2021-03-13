سيمبا لـ في الجول: سنواجه المريخ دون حضور جماهيري

كشف علي محمد عضو مجلس إدارة نادي سيمبا التنزاني إقامة مباراة الفريق أمام المريخ السوداني دون حضور جماهيري بطلب من الاتحاد الإفريقي "كاف".

وقال علي محمد لـ FilGoal.com: "كاف أخطرنا بأن مواجهة المريخ ستكون دون حضور جماهيري في ملعبنا".

وأوضح "لم يحددوا الأسباب لكن ذكروا في خطابهم أن هناك قرار رسمي باستكمال المباريات دون حضور جماهيري".

وأكمل "أمر حزين ومحبط، واجهنا الأهلي بحضور جماهيري ولم تحدث أزمات وكنا جاهزين لتكرار هذا أمام المريخ لكن هذا قرار كاف ونحترمه".

وشهدت مباراة الأهلي ضد سيمبا في الجولة الثانية من دوري الأبطال حضور ما يقارب 30 ألف مشجعا من جماهير النادي التنزاني.

وتقام مباريات الدوري التنزاني بحضور جماهيري دون قيود.

وكان سيمبا قد تعادل مع المريخ سلبيا الجولة الماضية في السودان دون أهداف رافعا رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن فيتا كلوب الكونغولي.

ويتذيل المريخ الترتيب برصيد نقطة واحدة.