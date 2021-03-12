مؤتمر زيدان: الكل يعرف ماذا يعني رونالدو لـ ريال مدريد.. وراموس قادر على اللعب حتى الـ 40

أجاب زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد على إمكانية عودة كريستيانو رونالدو مرة أخرى للفريق.

وازدادات التقارير التي تشير إلى إمكانية رحيل البرتغالي عن صفوف يوفنتوس بنهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي استعدادا للقاء إلتشي في الدوري الإسباني: "الكل يعرف ماذا يعني كريستيانو رونالدو لـ ريال مدريد، وماذا فعل، والعاطفة التي نوليها له وما فعله هنا رائع".

وأضاف "لكنه الآن لاعب في يوفنتوس ويقوم بعمل جيد للغاية هناك. لا يمكنني قول أي شيء، قيل الكثير ولكن علينا احترام هذا".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة إلتشي في الجولة من الدوري الإسباني:

ويرى زيزو أن سيرخيو راموس قادر على اللعب لسن الـ 40: "هذه بالفعل نية طيبة وقد قالها، كل عام سيرى كيف يشعر، ثم يمكنه اللعب حتى يبلغ 40، الشيء الأكثر أهمية هو كيف يشعر".

ولا يعتقد الفرنسي أن مواطنه رافائيل فاران سيرحل قائلا: "لا اعتقد أنه يفكر في الرحيل، هو دائما يقول إنه سعيد بالبقاء هنا، أراه يبقى هنا".

وكانت صحيفة "ماركا" قد أشارت إلى بدأ مفاوضات تجديد تعاقد المدافع الفرنسي مع الملكي. (طالع التفاصيل)

وتحدث عن عودة إدين هازارد وتأثره بسبب الإصابات التي تعرض لها: "لقد تعرض لإصابة طويلة لم يتعرض لها من قبل، لذلك من الطبيعي أن يشعر ببعض الانزعاج، لديه عقد طويل معنا وعندما يصبح لائقا سيلعب بكل قوة".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة بفارق 8 نقاط عن أتليتكو مدريد.