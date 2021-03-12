مؤتمر زيدان: الكل يعرف ماذا يعني رونالدو لـ ريال مدريد.. وراموس قادر على اللعب حتى الـ 40

الجمعة، 12 مارس 2021 - 16:07

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

أجاب زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد على إمكانية عودة كريستيانو رونالدو مرة أخرى للفريق.

وازدادات التقارير التي تشير إلى إمكانية رحيل البرتغالي عن صفوف يوفنتوس بنهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي استعدادا للقاء إلتشي في الدوري الإسباني: "الكل يعرف ماذا يعني كريستيانو رونالدو لـ ريال مدريد، وماذا فعل، والعاطفة التي نوليها له وما فعله هنا رائع".

أخبار متعلقة
ماركا: ريال مدريد يبدأ مفاوضات التجديد لـ فاران مؤتمر ليلة الأبطال – نافاس: سنهاجم برشلونة.. ولا أريد التحدث عن ريال مدريد الآن حوار – راموس يتحدث عن: الاعتزال وانضمام ميسي لريال مدريد ومن يفضل بين هالاند ومبابي لاعب أتالانتا: قبل الحديث عن العودة ضد ريال مدريد أتمنى أن نكمل المباراة لنهايتها بـ11 لاعبا

وأضاف "لكنه الآن لاعب في يوفنتوس ويقوم بعمل جيد للغاية هناك. لا يمكنني قول أي شيء، قيل الكثير ولكن علينا احترام هذا".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة إلتشي في الجولة من الدوري الإسباني:

ويرى زيزو أن سيرخيو راموس قادر على اللعب لسن الـ 40: "هذه بالفعل نية طيبة وقد قالها، كل عام سيرى كيف يشعر، ثم يمكنه اللعب حتى يبلغ 40، الشيء الأكثر أهمية هو كيف يشعر".

ولا يعتقد الفرنسي أن مواطنه رافائيل فاران سيرحل قائلا: "لا اعتقد أنه يفكر في الرحيل، هو دائما يقول إنه سعيد بالبقاء هنا، أراه يبقى هنا".

وكانت صحيفة "ماركا" قد أشارت إلى بدأ مفاوضات تجديد تعاقد المدافع الفرنسي مع الملكي. (طالع التفاصيل)

وتحدث عن عودة إدين هازارد وتأثره بسبب الإصابات التي تعرض لها: "لقد تعرض لإصابة طويلة لم يتعرض لها من قبل، لذلك من الطبيعي أن يشعر ببعض الانزعاج، لديه عقد طويل معنا وعندما يصبح لائقا سيلعب بكل قوة".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة بفارق 8 نقاط عن أتليتكو مدريد.

مؤتمر زيدان زين الدين زيدان ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر توخيل: سيلفا وأبراهام خارج مواجهة ليدز.. وبولسيتش لم يكن محظوظا 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أسوان يعلن عبر في الجول عقوبة ضخمة على لاعبيه بعد خماسية سموحة.. وانتقاد للحكام 33 دقيقة | الدوري المصري
سلبية مسحة الأهلي قبل السفر للكونغو 59 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الهادي: أشكر باتشيكو واللاعبين وجماهير الزمالك.. بالتوفيق للجهاز الجديد ساعة | الدوري المصري
إصابة لاعب ليفربول السابق بأزمة قلبية ساعة | أمريكا
في الدرجة الثانية – الترسانة يتصدر وتعادل زد مع بورتو السويس بمجموعة القاهرة ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف فترة غياب علي معلول بعد تجدد إصابته ساعة | الدوري المصري
الأهلي يعلن غياب علي معلول وعودة أيمن أشرف وطاهر أمام فيتا كلوب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 2 إعلان عقوبة مصطفى محمد النهائية 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 4 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي
قد ينال إعجابك