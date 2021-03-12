ماركا: ريال مدريد يبدأ مفاوضات التجديد لـ فاران

بدأ ريال مدريد مفاوضات تجديد تعاقده مع الفرنسي رافائيل فاران والذي ينتهي تعاقده بنهاية صيف 2022.

رافاييل فاران النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فأن ريال مدريد يسعى لربط أحد مفاتيح لعبه بالنادي لفترة طويلة.

وأضاف التقرير أن المفاوضات تسير بشكل جيد ومن المتوقع التوصل لاتفاق قريبا.

وانضم فاران إلى ريال مدريد في 2011 بطلب من زين الدين زيدان والذي كان يشغل حينها منصب المدير الرياضي.

الفرنسي وصل للملكي بعمر الـ 17 عاما قادما من لانس الفرنسي، ليصبح من العناصر الأساسية في صفوف الميرينجي مع تغير المدربين.

وأوضح التقرير أن عديد الأندية الأوروبية الكبيرة تسعى لضمه وتضع عينها على مفاوضات الفرنسي مع الفريق الإسباني.

وأشار التقرير أن اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع ريال مدريد يجعل موقف النادي أضعف في ظل طلب اللاعب لراتب مرتفع.

وأتم أن تجديد تعاقده يعني انتهاء فرص رحيله عن صفوف ريال مدريد.

فاران (27 عاما) شارك في 33 مباراة الموسم الحالي وسجل هدفين فقط.

المدافع الفائز بلقب كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، ارتدى قميص ريال مدريد في 352 مباراة وسجل 17 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات.

وفاز فاران بـ 18 لقبا مع ريال مدريد.