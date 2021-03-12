كورييري ديللو سبورت: يوفنتوس يحدد سعر بيع رونالدو لتجنب خسارة رأس المال

حدد يوفنتوس سعر كريستيانو رونالدو حال قرر النادي بيعه في الصيف المقبل.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وكانت تقارير صحيفة إيطالية قد كشفت أمس، مناقشة إدارة يوفنتوس لمستقبل النجم البرتغالي والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل في صيف 2022. (طالع التفاصيل)

ووفقا لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية فأن يوفنتوس قرر إذا باع مهاجمه سيكون 29 مليون يورو أقل سعر لتجنب خسارة في رأس المال.

وأضاف التقرير أن يوفنتوس لا ينوي تجديد عقد رونالدو في هذه اللحظة.

وكان فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لـ يوفنتوس قد صرّح قبل لقاء بورتو في دوري أبطال أوروبا قائلا: "للأسف، مازال هناك عام في عقد رونالدو، لذلك لدينا الوقت، وليس أولوية الآن".

رونالدو (36 عاما) انضم لصفوف يوفنتوس في صيف 2018 مقابل 117 مليون يورو قادما من ريال مدريد الإسباني.

ومنذ ذلك الحين سجل البرتغالي 92 هدفا في 121 مباراة بجميع المسابقات وتُوج بـ 4 ألقاب.

الموسم الحالي سجل رونالدو 20 هدفا في 22 مباراة يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.