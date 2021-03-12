تقرير برتغالي: جلسة استماع في محكمة التحكيم لقضية شيكابالا وسبورتينج لشبونة

الجمعة، 12 مارس 2021 - 12:31

كتب : محمد عبد العظيم

شيكابالا مع الزمالك أمام مولودية الجزائر

عُقدت جلسة استماع في محكمة التحكيم السويسرية للرياضة للاستماع بشأن فرض عقوبة تعاقدية على انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" من سبورتينج لشبونة إلى الزمالك في 2015.

ووفقا لصحيفة "ريكورد" البرتغالية "استقبلت محكمة التحكيم السويسرية للرياضة (TAS)، هذا الأسبوع، جلسة استماع بشأن فرض عقوبة تعاقدية على انتقال شيكابالا من سبورتنج لشبونة إلى الزمالك في عام 2015".

وأضاف التقرير "وقد تخلف النادي المصري عن موعد السداد، وقد يضاعف فيفا ديون من 650 ألف إلى 800 ألف يورو".

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وكشف FilGoal.com في وقت سابق القصة الكاملة لغرامة الفريق البرتغالي ضد الزمالك. (طالع التفاصيل)

كما انفرد FIlGoal.com بتفاصيل عقد شيكابالا والذي تقاضى فقط ألف جنيه في أول مواسمه مع الأبيض. (طالع التفاصيل)

وكان سبورتنج لشبونة البرتغالي قد حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بغرامة 550 ألف دولار ضد نادي الزمالك منذ فترة طويلة ولم تدفع حتى الآن، ومنح فيفا الزمالك مهلة لنهاية الشهر الجاري.

كان شيكابالا انضم إلى صفوف سبورتنج لشبونة في صيف 2014، إلا أنه لم يشارك بصفة مستمرة، قبل أن يقرر بعد ذلك العودة إلى الزمالك.

شيكابالا شارك هذا الموسم في 11 مباراة مع الزمالك، صنع فيهم هدفين.

شيكابالا الزمالك سبورتينج لشبونة
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