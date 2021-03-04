في الجول يكشف تفاصيل عقد شيكابالا السابق.. وألف جنيه في الموسم لإنهاء أزمة لشبونة

يكشف FilGoal.com بالمستندات عقد محمود عبد الرازق شيكابالا السابق مع الزمالك في الفترة من 2015 إلى صيف 2020.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

ويظهر في عقد اللاعب مع النادي الاتفاق على الحصول على ألف جنيه فقط في الموسم الأول مقسمة على 4 أقساط وذلك من أجل إنهاء أزمة سبورتنج لشبونة.

وكان سبورتنج لشبونة البرتغالي قد حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بغرامة 550 ألف دولار ضد نادي الزمالك منذ فترة طويلة ولم تدفع حتى الآن، ومنح فيفا الزمالك مهلة لنهاية الشهر الجاري.

وجاء عقد شيكابالا مع الزمالك في الموسم الأول 2015- 2016 ألف جنيه مصري فقط مقسمين على 4 أقساط إذ يحصل اللاعب على 250 جنيها كل 3 أشهر.

بينما حصل شيكابالا في الأربعة مواسم الأخرى وحتى صيف 2020 بنهاية الموسم الماضي على مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه مصري في كل موسم.

وشهد التعاقد القديم بين شيكابالا والزمالك على بنود إضافية كمكافآت في حال الفوز بالبطولات.

إذ يحصل اللاعب على 200 ألف جنيه في حال فوز الفريق بالدوري بالإضافة إلى 200 ألف جنيه حال الفوز ببطولة إفريقيا لأبطال الدوري أو الكونفدرالية وأخيرا 100 ألف جنيه حال الفوز بكأس مصر.

كان شيكابالا انضم إلى صفوف سبورتنج لشبونة في صيف 2014، إلا أنه لم يشارك بصفة مستمرة، قبل أن يقرر بعد ذلك العودة إلى الزمالك.

شيكابالا شارك هذا الموسم في 11 مباراة مع الزمالك، صنع فيهم هدفين.

صاحب الـ34 عاما يغيب عن الزمالك أمام الترجي في المباراة التي ستقام مساء السبت بدوري أبطال إفريقيا.