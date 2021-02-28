في الجول يكشف القصة الكاملة لـ غرامة سبورتنج لشبونة ضد الزمالك بسبب شيكابالا

لم يتعرض نادي الزمالك لأي غرامة جديدة في قضية محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق مع نادي سبورتنج لشبونة.

ويقدم لكم FilGoal.com القصة الكاملة للمبلغ المستحق دفعه على الزمالك، وآخر المحادثات بين النادي وسبورتنج لشبونة.

القصة الكاملة

علم FilGoal.com بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حكم بغرامة 550 ألف دولار ضد نادي الزمالك منذ فترة طويلة، ولم تٌدفع حتى الآن.

سبورتنج لشبونة طالب في وقت سابق أيضا بغرامة 400 ألف دولار كتعويض من الزمالك، لكن الزمالك فاز بتلك القضية ضد سبورتنج لشبونة، ليقرر النادي البرتغالي الطعن على الحكم.

وبسبب معاناة سبورتنج لشبونة مؤخرا من أزمة مالية، فقد طلبوا تحصيل المبلغ الأصلي للغرامة (550 ألف دولار).

الزمالك رد على سبورتنج لشبونة بأن طعنهم مازال يٌنظر أمام المحكمة، فلماذا يدفعوا الغرامة الآن؟ في المقابل رد سبورتنج لشبونة بالموافقة على تقسيط المبلغ الأصلي.

في المقابل، رد الزمالك بالموافقة على تقسيط المبلغ، لكن عند وصول دفعات مالية جديدة لخزينة النادي بسبب مرور النادي بمرحلة انتقالية وتغيير مجلس الإدارة.

كان شيكابالا انضم إلى صفوف سبورتنج لشبونة في صيف 2014، إلا أنه لم يشارك بصفة مستمرة، قبل أن يقرر بعد ذلك العودة إلى الزمالك.

شيكابالا شارك هذا الموسم في 11 مباراة مع الزمالك، صنع فيهم هدفين.

صاحب الـ34 عاما يغيب عن الزمالك أمام وادي دجلة في المباراة التي ستقام مساء غد الإثنين.