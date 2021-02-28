في الجول يكشف القصة الكاملة لـ غرامة سبورتنج لشبونة ضد الزمالك بسبب شيكابالا

الأحد، 28 فبراير 2021 - 18:19

كتب : FilGoal

شيكابالا مع الزمالك أمام مولودية الجزائر

لم يتعرض نادي الزمالك لأي غرامة جديدة في قضية محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق مع نادي سبورتنج لشبونة.

ويقدم لكم FilGoal.com القصة الكاملة للمبلغ المستحق دفعه على الزمالك، وآخر المحادثات بين النادي وسبورتنج لشبونة.

القصة الكاملة

أخبار متعلقة
قائمة الزمالك - عودة الونش واستمرار غياب أبو جبل لمواجهة وادي دجلة منافس الزمالك – الترجي يهزم مستقبل سليمان بثنائية مران الزمالك – راحة لـ زيزو وبرنامج لتفادي الإرهاق.. وسلبية المسحة استعدادا لوادي دجلة الزمالك: انتقال مصطفى محمد إلى جالاتا سراي نهائيا مرهون بموافقة اللاعب

علم FilGoal.com بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حكم بغرامة 550 ألف دولار ضد نادي الزمالك منذ فترة طويلة، ولم تٌدفع حتى الآن.

سبورتنج لشبونة طالب في وقت سابق أيضا بغرامة 400 ألف دولار كتعويض من الزمالك، لكن الزمالك فاز بتلك القضية ضد سبورتنج لشبونة، ليقرر النادي البرتغالي الطعن على الحكم.

وبسبب معاناة سبورتنج لشبونة مؤخرا من أزمة مالية، فقد طلبوا تحصيل المبلغ الأصلي للغرامة (550 ألف دولار).

الزمالك رد على سبورتنج لشبونة بأن طعنهم مازال يٌنظر أمام المحكمة، فلماذا يدفعوا الغرامة الآن؟ في المقابل رد سبورتنج لشبونة بالموافقة على تقسيط المبلغ الأصلي.

في المقابل، رد الزمالك بالموافقة على تقسيط المبلغ، لكن عند وصول دفعات مالية جديدة لخزينة النادي بسبب مرور النادي بمرحلة انتقالية وتغيير مجلس الإدارة.

كان شيكابالا انضم إلى صفوف سبورتنج لشبونة في صيف 2014، إلا أنه لم يشارك بصفة مستمرة، قبل أن يقرر بعد ذلك العودة إلى الزمالك.

شيكابالا شارك هذا الموسم في 11 مباراة مع الزمالك، صنع فيهم هدفين.

صاحب الـ34 عاما يغيب عن الزمالك أمام وادي دجلة في المباراة التي ستقام مساء غد الإثنين.

في الدوري الزمالك شيكابالا سبورتنج لشبونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الجول يكشف القصة الكاملة لـ غرامة سبورتنج لشبونة ضد الزمالك بسبب شيكابالا 3 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - الشحات وشريف يقودان الهجوم أمام طلائع الجيش 3 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إنجلترا - تشيلسي يستضيف مانشستر يونايتد 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيل يستعيد نسخته القديمة.. توتنام يسحق بيرنلي 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المصري: لا نستطيع تحمل تكاليف المسحات الطبية.. هل الهدف إشعال أزمة في الدوري؟ 13 دقيقة | الدوري المصري
الفوز الخامس على التوالي.. إنتر يحافظ على صدارة الدوري بثلاثية في شباك جنوى 20 دقيقة | الدوري الإيطالي
قصة وفاء مشجعة زملكاوية لناديها.. ووعد ساسي بالبقاء 26 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل قمة إنجلترا – زياش يقود تشيلسي.. وراشفورد في هجوم مانشستر 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري التركي - جالاتا سراي (2)-(0) إيرزوروم.. فوز رائع بقيادة مصطفى محمد 2 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 3 ردا على الزمالك.. جالاتا سراي: لا يستطيع بيع مصطفى محمد ولو بـ20 مليونا 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا
قد ينال إعجابك