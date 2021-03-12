مصدر من كاف لـ في الجول: فوز أبو ريدة ولقجع بالتزكية بعضوية المكتب التنفيذي لـ فيفا

الجمعة، 12 مارس 2021 - 12:14

كتب : محمد عبد العظيم

هاني أبو ريدة

فاز هاني أبو ريدة والمغربي فوزي لقجع بعضوية المكتب التنفيذي لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حسبما أوضح مصدر من "كاف" لـ FilGoal.com.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "فوز هاني أبو ريدة وفوزي لقجع بالتزكية في عضوية المكتب التنفيذي لـ فيفا على المقاعد الناطقة بالإسبانية والعربية والبرتغالية".

وأوضح "ذلك بعد بعد انسحاب خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري والغيني جوستافو ندونج الذي انسحب أمس".

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وكان الوفد المصري قد عقد في مدينة الرباط العاصمة المغربية، عدة جلسات واجتماعات مع رؤساء الاتحادات الأفريقية، ووفود الاتحادات التي ستشارك في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي (فيفا) عن قارة إفريقيا.

وشهد فندق إقامة الوفود في الرباط، عدة جلسات من أبو ريدة عضو المجلس منذ 2009، وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، ومحمد الشواربي عضو اللجنة، مع الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي المرشح بالتزكية لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والعديد من رؤساء الاتحادات الإفريقية.

وحرص الوفد المصري على التواصل مع الوفود الإفريقية من أجل الحصول على الدعم والأصوات قبل العملية الانتخابية، لتأمين تواجد هاني أبو ريدة في عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمرة الخامسة على التوالي.

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