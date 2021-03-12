تقرير سعودي يوضح سبب فسخ التعاون تعاقده مع كارتيرون

كشفت صحفية "الرياضية" السعودية السبب الرئيسي وراء فسخ تعاقد باتريس كارتيرون مع التعاون السعودي.

وعاد كارتيرون لتولى مهمة تدريب الزمالك خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو. (طالع التفاصيل).

وأوضح التقرير "السبب الرئيسي وراء إلغاء عقد كاتيرون مع التعاون السعودي هو ارتفاع الراتب الشهري والذي يصل إلى 150 ألف دولار شهريا".

وأضاف التقرير أن الصربي نيستور المايسترو (37 عاما) سيتولي تدريب التعاون خلفا لـ باتريس كارتيرون.

ومن المتوقع أن يصل المدرب الصربي إلى مدينة بريدة، خلال الساعات المقبلة، وذلك للتوقيع رسميا مع النادي.

وسبق أن قاد نيستور فريقي سسكا صوفيا الصربي وشتورم جراتس النمساوي.

ومع التعاون، قاد كارتيرون الفريق في 27 مباراة. فاز 11 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 8 آخرين.

كان نادي التعاون قد أعلن الانفصال عن كارتيرون، موضحين سبب تأخير الإعلان بناء على رغبة المدرب. (طالع التفاصيل)