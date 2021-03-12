لاستكمال مسيرة بدأت ولم تنته.. كارتيرون مدربا لـ الزمالك في ولاية ثانية

الجمعة، 12 مارس 2021 - 00:36

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون مدرب الزمالك

لاستكمال مسيرة بدأت ولم تنته بعد. عاد باتريس كارتيرون لقيادة نادي الزمالك رسميا.

أعلن نادي الزمالك، التعاقد مع باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي لتدريب الفريق مجددا بشكل رسمي.

باتريس كارتيرون سيقود دريبات الفريق صباح غد الجمعة لأول مرة، وذلك استعدادا لمباراة الترجي.

باتريس كارتيرون قاد الزمالك في الموسم الماضي خلفا لـ ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو".

المدرب الفرنسي قاد الزمالك في 31 مباراة خلال الفترة من 4 ديسمبر 2019 وحتى 13 سبتمبر 2020. فاز في 19 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، وخسر ثلاثة مباريات.

صاحب الـ50 عاما حقق بطولتي كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي خلال تدريبه الزمالك، وقاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بعد ذلك رحل كارتيرون ودفع الشرط الجزائي لإدارة الزمالك، قبل الانتقال لتدريب فريق التعاون السعودي.

ومع التعاون، قاد كارتيرون الفريق في 27 مباراة. فاز 11 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 8 آخرين.

كان نادي التعاون قد أعلن الانفصال عن كارتيرون اليوم الخميس، موضحين سبب تأخير الإعلان بناء على رغبة المدرب.

وستكون أولى مباريات الزمالك تحت قيادة كارتيرون أمام الترجي يوم 16 مارس، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

كان الزمالك قد أعلن رحيل جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي عن الفريق عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة.

في إفريقيا الزمالك الترجي
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