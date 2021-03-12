في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي

عاد باتريس كارتيرون لقيادة الزمالك مجددا، وستكون بداية المهمة أمام الترجي.

نادي الزمالك أعلن التعاقد مع باتريس كارتيرون لتدريب الزمالك في ولاية ثانية رسميا. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com بأن الزمالك وقع مع كارتيرن تعاقد لمدة موسم ونصف، ينتهي بنهاية الموسم المقبل. التعاقد تم صباح اليوم الخميس بأحد فنادق القاهرة.

FilGoal.com علم أيضا بأن المدرب الفرنسي طلب عدم وجود مدير كرة أو مشرف على قطاع الكرة، والنادي وافق بالفعل على طلب كارتيرون.

صاحب الـ50 عاما يتواجد حاليا في القاهرة رفقة مدرب مساعد أجنبي.

واتفق كارتيرون مع إدارة الزمالك على تأجيل الإعلان عن الجهاز المعاون حتى صباح غد الجمعة لحين أن يستقر كارتيرون على الأسماء.

الجوانب المالية

الزمالك دفع مبلغ 500 ألف دولار "منحة تعاقد" لـ باتريس كارتيرون، حسب مصدر من الزمالك.

المصدر قال لـFilGoal.com: "أرصدة الزمالك مازالت مُجمدة، لكننا نجحنا في سحب المبلغ من حسباب النادي، بمساعدة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".

وسيحصل باتريس كارتيرون على راتب بقيمة 120 ألف دولار شهريا مع الزمالك.

وسيوجد شرط جزائي في عقد الزمالك مع باتريس كارتيرون بقيمة 150 ألف دولار في حالة إخلال أحد الطرفين ببنود التعاقد.

من جهة أخرى، سيدفع الزمالك مبلغ 200 ألف يورو لـ جايمي باتشيكو، قيمة الشرط الجزائي، بالإضافة لراتب شهرين متأخرين.

وأخيرا، علم FilGoal.com بأن كارتيرون سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال الأيام المقبلة للإعلان عن أسباب رحيله عن الزمالك وقت الولاية السابقة.

باتريس كارتيرون قاد الزمالك في الموسم الماضي خلفا لـ ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو".

المدرب الفرنسي قاد الزمالك في 31 مباراة خلال الفترة من 4 ديسمبر 2019 وحتى 13 سبتمبر 2020. فاز في 19 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، وخسر ثلاثة مباريات.

صاحب الـ50 عاما حقق بطولتي كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي خلال تدريبه الزمالك، وقاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بعد ذلك رحل كارتيرون ودفع الشرط الجزائي لإدارة الزمالك، قبل الانتقال لتدريب فريق التعاون السعودي.

ومع التعاون، قاد كارتيرون الفريق في 27 مباراة. فاز 11 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 8 آخرين.

كان نادي التعاون قد أعلن الانفصال عن كارتيرون اليوم الخميس، موضحين سبب تأخير الإعلان بناء على رغبة المدرب.

وستكون أولى مباريات الزمالك تحت قيادة كارتيرون أمام الترجي يوم 16 مارس، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

كان الزمالك قد أعلن رحيل جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي عن الفريق عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة.