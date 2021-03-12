في الجول يكشف الجهاز المعاون لـ كارتيرون في الزمالك

الجمعة، 12 مارس 2021 - 01:16

كتب : أحمد شوقي صلاح

كارتيرون - الزمالك - المقاصة

بعد إعلان التعاقد مع باتريس كارتيرون رسميا، أصبح المنتظر تاليا هو إعلان الجهاز المعاون.

وحسبما علم FilGoal.com فإن باتريس كارتيرون استقر على تواجد أسامة نبيه، كمدرب عام للفريق.

كارتيرون طلب تواجد مدرب حراس أجنبي، لكن الإدارة رفضت بسبب صعوبة تلبية المطلب لـ عدم وجود سيولة مالية.

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واستقر الزمالك على استمرار عمرو عبد السلام كمدرب لحراس المرمى، بجانب المدرب المساعد الأجنبي الذي حضر مع كارتيرون.

وحتى الآن لم يحسم الزمالك موقف وجود فرد ثالث في الجهاز الفني حتى الآن.

الزمالك أعلن إقالة جايمي باتشيكو من تدريب الزمالك بشكل رسمي عقب لقاء الفريق مع سيراميكا كليوباترا.

وأعلن الزمالك عن عودة باتريس كارتيرون لتدريب الفريق خلال ساعات بشكل رسمي.

باتريس كارتيرون قاد الزمالك في الموسم الماضي خلفا لـ ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو".

المدرب الفرنسي قاد الزمالك في 31 مباراة خلال الفترة من 4 ديسمبر 2019 وحتى 13 سبتمبر 2020. فاز في 19 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، وخسر ثلاثة مباريات.

صاحب الـ50 عاما حقق بطولتي كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي خلال تدريبه الزمالك، وقاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بعد ذلك رحل كارتيرون ودفع الشرط الجزائي لإدارة الزمالك، قبل الانتقال لتدريب فريق التعاون السعودي.

ومع التعاون، قاد كارتيرون الفريق في 27 مباراة. فاز 11 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 8 آخرين.

كان نادي التعاون قد أعلن الانفصال عن كارتيرون اليوم الخميس، موضحين سبب تأخير الإعلان بناء على رغبة المدرب.

وستكون أولى مباريات الزمالك تحت قيادة كارتيرون أمام الترجي يوم 16 مارس، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

كان الزمالك قد أعلن رحيل جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي عن الفريق عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة.

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