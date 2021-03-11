4 أسماء.. راديو كتالونيا تكشف خطة لابورتا لتدعيم برشلونة في الصيف

الخميس، 11 مارس 2021 - 11:17

كتب : FilGoal

لابورتا

كشف تقرير في إذاعة "راديو كتالونيا" توجهات إدارة برشلونة بقيادة خوان لابورتا رئيس النادي الجديد لتدعيم صفوف الفريق في الصيف المقبل.

إيرلينج هالاند

النادي : بوروسيا دورتموند

ممفيس ديباي

النادي : أولمبيك ليون

ديفيد ألابا

النادي : بايرن ميونيخ

برشلونة

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان من ثمن النهائي بالخسارة 5-2 في مجموع المباراتين.

وأوضح التقرير الذي نقلته صحيفة "موند ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة لديه للموسم المقبل أهداف في سوق الانتقالات وهي: إرلينج هالاند ودافيد ألابا وإريك جارسيا.

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وقال التقرير "هالاند يمتلك شرطا جزائيا في الصيف مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى عمولة وكيله مينو رايولا ووالده، على الأقل ستصل قيمته إلى 100 مليون يورو".

وأضاف "لابورتا سيسعى لضم ألابا أو/و هالاند، من أجل تدعيم الفريق، وسيصل أيضا إريك جارسيا وألابا في صفقة انتقال حر".

وأتم عن إمكانية تدعيم الهجوم أيضا: "إذ استمر رونالد كومان، ممفيس ديباي قد يصل أيضا".

ألابا ينتهي تعاقده مع بايرن ميونيخ الألماني بنهاية الموسم الجاري وأعلن بالفعل رحيله، وتظل أندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي الأكثر اهتماما بالحصول على خدماته.

فيما ينتهي عقد إريك جارسيا مع نهاية الموسم رفقة مانشستر سيتي، ويقترب وفقا للتقارير من العودة مجددا لـ برشلونة. (طالع التفاصيل)

وأبدى برشلونة اهتماما سابقا بضم ممفيس ديباي مهاجم ليون الفرنسي الذي سيصبح لاعبا حرا بنهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

برشلونة الموسم الجاري وصل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا وسيلتقي أتليتك بلباو.

ولا زالت حظوظ الفريق الكتالوني متوفرة في حصد لقب الدوري الإسباني في ظل المنافسة مع قطبي مدريد.

ويحتل برشلونة وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة بفارق 6 نقاط عن أتليتكو مدربد المتصدر.

برشلونة الدوري الإسباني ممفيس ديباي ألابا هالاند إريك جارسيا
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