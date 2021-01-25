هل اقترب من برشلونة؟ جوارديولا: جارسيا لن يجدد عقده مع سيتي

الإثنين، 25 يناير 2021 - 17:32

كتب : FilGoal

إريك جارسيا - مدافع مانشستر سيتي

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن إريك جارسيا مدافع الفريق لن يقوم بتجديد عقده مع النادي الإنجليزي ما يُعني اقترابه من العودة لبرشلونة.

وينتهي عقد جارسيا مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي.

وقال جوارديولا عن جارسيا في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "سنرى ما سيحدث بنهاية نافذة الانتقالات، لكني لا أعتقد أنه سيقوم بتجديد تعاقده معنا".

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وأضاف "أنا متأكد من رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي".

وعن سبب تأجيل رحيله لنهاية الموسم، أوضح "الأمر متوقف على أندية أخرى خلال سوق الانتقالات الحالية".

وكانت صحيفة "سبورت" الكتالونية قد نشرت تقريرا يفيد بأن برشلونة يراقب مدافعه السابق.

أما فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير والمتخصص بسوق الانتقالات، كان قد نشر تغريدة عبر "تويتر" أوضح فيها أن برشلونة أتم اتفاقه مع جارسيا. (طالع التفاصيل)

جارسيا (20 عاما) يعد خريج أكاديمية برشلونة لكنه انتقال لمانشستر سيتي عام 2017، حيث لعب لفريق دون 18 عاما.

وفي موسم 2019-2020 تم تصعيد جارسيا بشكل نهائي للفريق الأول.

وشارك جارسيا في 31 مباراة مع مانشستر سيتي في كل البطولات.

وفي سبتمبر الماضي، خاض جارسيا أولى مبارياته الدولية مع منتخب إسبانيا، ليكون قد شارك في 4 مباريات حتى الآن.

برشلونة مانشستر سيتي
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