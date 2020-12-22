سبورت: برشلونة يريد ديباي وإريك جارسيا في يناير

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 11:39

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي - ليون

رغم أن اللاعبين ينتهي عقدهما في يونيو المقبل إلا أن النادي الكاتالوني يريد انتدابهما في أقرب وقت ممكن لتقوية قائمته بعد تراجع في النتائج في الموسم الجاري.

اريك جارسيا

النادي : مانشستر سيتي

برشلونة

ويسعى برشلونة لدخول سوق الانتقالات الشتوية بقوة أملا في المنافسة على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وكتبت صحيفة سبورت الإسبانية أن النادي يريد التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي والإسباني إريك جارسيا في يناير المقبل ولن ينتظر حتى الصيف.

أخبار متعلقة
نيفيل وكاراجير يختاران تشكيل الأفضل في 2020 للدوري الإنجليزي رابطة الدوري الإنجليزي: 7 حالات كورونا في فرق المسابقة وفاة محمد فايز نجم غزل المحلة ومدرب دمنهور بـ فيروس كورونا مدرب سونيديب لـ في الجول: نسعى لنتيجة إيجابية ضد الأهلي ذهابا.. وتمنيت لقاء موسيماني

وأراد برشلونة الحصول على ديباي (26 عاما) مطلع الموسم الجاري لكن تمسك نادي ليون الفرنسي بلاعب الذي قدم أداء رائعا في الموسم الماضي وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكذلك جارسيا، المدافع البالغ عمره 19 عاما، أراده برشلونة في سبتمبر الماضي وصرح بذلك المدرب رونالد كومان.

وفاز برشلونة في 6 مباريات فقط من 13 خاضها في الموسم الحالي من الدوري وخسر 4 مرات ليتراجع للمركز الخامس في الترتيب مبتعدا بثماني نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر.

ويحل الفريق ضيفا على ريال بلد الوليد اليوم الثلاثاء في الجولة 15.

برشلونة ديباي إريك جارسيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
توتو سبورت: ميلان يستهدف ضم موهبة تولوز 3 دقيقة |
دبي جلوب سوكر يعلن ترتيب المرشحين للجوائز بعد انتهاء تصويت الجماهير 7 دقيقة | أوروبا
موسيماني يتابع مران الأهلي ويجتمع بجهازه عبر الفيديو استعدادا لـ سونيديب 18 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
صلاح يعتلي قمة ترتيب سكاي لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سبورت: برشلونة يريد ديباي وإريك جارسيا في يناير 29 دقيقة | ميركاتو
نيفيل وكاراجير يختاران تشكيل الأفضل في 2020 للدوري الإنجليزي 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وفاة محمد فايز نجم غزل المحلة ومدرب دمنهور بـ فيروس كورونا 45 دقيقة | الدوري المصري
مدرب سونيديب لـ في الجول: نسعى لنتيجة إيجابية ضد الأهلي ذهابا.. وتمنيت لقاء موسيماني 53 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر 4 محمد إبراهيم يتحدث عن هدف كليوباترا و"موهبة صالح لا تتواجد في أي أحد"
قد ينال إعجابك