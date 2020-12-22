سبورت: برشلونة يريد ديباي وإريك جارسيا في يناير

رغم أن اللاعبين ينتهي عقدهما في يونيو المقبل إلا أن النادي الكاتالوني يريد انتدابهما في أقرب وقت ممكن لتقوية قائمته بعد تراجع في النتائج في الموسم الجاري.

اريك جارسيا النادي : مانشستر سيتي برشلونة

ويسعى برشلونة لدخول سوق الانتقالات الشتوية بقوة أملا في المنافسة على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وكتبت صحيفة سبورت الإسبانية أن النادي يريد التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي والإسباني إريك جارسيا في يناير المقبل ولن ينتظر حتى الصيف.

وأراد برشلونة الحصول على ديباي (26 عاما) مطلع الموسم الجاري لكن تمسك نادي ليون الفرنسي بلاعب الذي قدم أداء رائعا في الموسم الماضي وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكذلك جارسيا، المدافع البالغ عمره 19 عاما، أراده برشلونة في سبتمبر الماضي وصرح بذلك المدرب رونالد كومان.

وفاز برشلونة في 6 مباريات فقط من 13 خاضها في الموسم الحالي من الدوري وخسر 4 مرات ليتراجع للمركز الخامس في الترتيب مبتعدا بثماني نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر.

ويحل الفريق ضيفا على ريال بلد الوليد اليوم الثلاثاء في الجولة 15.