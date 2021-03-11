مصدر من الزمالك لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع كارتيرون.. والإعلان الرسمي عقب مباراة سيراميكا

الخميس، 11 مارس 2021 - 00:19

كتب : بسام أبوبكر

كارتيرون - الزمالك

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن اتفاق القلعة البيضاء مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي المهمة الفنية للفريق.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "أتممنا الاتفاق على كافة الأمور مع كارتيرون، والإعلان الرسمي عن توليه تدريب الزمالك سيكون عقب مباراة سيراميكا كليوباترا".

وأضاف "نادي التعاون السعودي سيعلن في بيان رسمي إنهاء التعاقد مع كارتيرون، وسيؤكد خلال البيان أن المدرب الفرنسي رغبته كانت العودة مجددا لقيادة الزمالك".

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وواصل "كما سيؤكد البيان على قوة العلاقة بين نادي التعاون والزمالك ولهذا سيتنازل النادي السعودي عن قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع كارتيرون".

وأكمل "كارتيرون سيصل فجر اليوم إلى القاهرة، وتم الاستقرار على الجهاز الفني المعاون له".

وأتم تصريحاته "كارتيرون لم يهرب من الزمالك وتحدث أكثر من مرة مع الإدارة السابقة عن ضرورة صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة، وبدليل أنه أعاد قيمة الشرط الجزائي للزمالك وأخبر النادي أنه سيرحل".

وأنهى باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون علاقته بالنادي بعد اجتماع مع مجلس الإدارة عقب مواجهة أبها في الدوري وودع اللاعبين. (طالع التفاصيل)

وكان كارتيرون قد تواصل مع مساعديه السابقين تحسبا للعودة إلى الزمالك.

(من هنا)

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

وقاد كارتيرون الزمالك خلال الموسم الماضي، وحقق مع الفريق بطولتي كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي، وقاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المدرب الفرنسي رحل عن الزمالك قبل أسابيع قليلة من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتولى تدريب نادي التعاون السعودي بعدما دفع الشرط الجزائي لنادي الزمالك.

الزمالك كارتيرون الدوري المصري
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