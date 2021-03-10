مانشستر سيتي يعود إلى الانتصارات مجددا بخماسية في شباك ساوثامبتون

عاد مانشستر سيتي إلى الانتصارات من جديد بعد التغلب على ساوثامبتون بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة 33 المقدمة من الدوري الإنجليزي.

وافتتح كيفن دي بروين التسجيل في الدقيقة 15 قبل أن يعادل وارد بروس النتيجة في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، ورفض سيتي أن يخرج من الشوط الأول متعادلا ليسجل رياض محرز وإيكاي جوندوجان الهدفين الثاني والثالث على الترتيب في الدقيقتين 40 و48.

وفي الشوط الثاني سجل رياض محرز هدفه الثاني في الدقيقة 55 قبل أن يسجل تشي أدامز الهدف الثاني لساوثامبتون سريعا في الدقيقة 56، واختتم دي بروين التجيل في الدقيقة 59 ليسجل هدفه الثاني والخامس لفريقه.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 68 نقطة في الصدارة منفردا بفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد الذي يواجه وست هام الأحد المقبل، أما ساوثامبتون فتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

وكان مانشستر سيتي قد حقق 15 انتصارا متتاليا في الدوري الإنجليزي قبل أن تتوقف السلسلة بالخسارة أمام مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

وشهد اللقاء مشاركة سرجيو أجويرو كبديل في الدقيقة 72 بدلا من دي بروين في ثاني مواجهة له في الدوري عقب عودته من الإصابة.

وبات مانشستر سيتي في حاجة إلى الفوز في ست مباريات فقط من المباريات المتبقية بالدوري الإنجليزي لحسم اللقب دون النظر لنتائج مانشستر يونايتد.

ويلعب سيتي مباراته المقبلة أمام فولام يوم السبت ضمن مباريات الجولة 28 من المسابقة.