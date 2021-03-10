صدارة مبكرة وفرحة غير مكتملة.. بيراميدز يعبر نكانا بسهولة

بدأ بيراميدز مشواره في دور المجموعات في الكونفدرالية بنجاح بعدما فاز على منافسه نكانا ريد ديفلز الزامبي بثلاثية دون رد.

واستضاف بيراميدز منافسه نكانا في ملعب الدفاع الجوي في الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة الرابعة.

سجل أهداف المباراة محمود وادي وإسلام عيسى ومحمد فاروق في الدقائق الثانية والتاسعة والأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وفاز الرجاء المغربي في الوقت ذاته على نامونجو التنزاني في ملعب محمد الخامس بهدف دون رد سجله سفيان رحيمي من ركلة جزاء.

كما شهدت المباراة طرد للاعب نامونجو هارونا شامتي في الدقيقة 66 بعد حصوله على إنذارين.

بتلك النتائج يتصدر بيراميدز المجموعة الرابعة مبكرا بفارق الأهداف عن الرجاء ولكل منهما ثلاث نقاط.

فيما يأتي نامونجو ثالثا بدون أي نقطة ويليه نكانا.

فرحة غير مكتملة

ولم تكتمل فرحة بيراميدز بالانتصار بعدما تعرض مهاجم الفريق محمود وادي لإصابة قوية خلال المباراة.

واصطدم وادي بحارس نكانا وسقط مصابا وتوقف اللعب عدة دقائق في محاولة لعلاجه.

لكن في النهاية لم يستطع وادي العودة للمباراة وخرج مستبدلا.

وتم نقل وادي إلى المستشفى سريعا للاطمنان عليه حسبما قال مصطفى المنيري طبيب بيراميدز.

وأشار المنيري إلى أن الإصابة قوية في الضلوع بسبب الالتحام القوي.

ملخص اللقاء

بدأ اللقاء بهجوم مبكر من بيراميدز وأرسل إسلام عيسى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء فشل حارس نكانا في التعامل معهما ليجدها وادي ويسدد في الشباك ويعلن عن الهدف الأول.

واصل بيراميدز ضغطه ومرر رمضان صبحي كرة بينية لإسلام عيسى الذي لم يتوان عن تسديد كرة زاحفة

هدأت المباراة أكثر بعد هدفي بيراميدز وسط استسلام تام من لاعبي نكانا وخشونة كبيرة في الالتحامات مع منافسيهم.

والتحم محمود وادي مع حارس بيراميدز في الدقيقة 33 ليسقط مصابا ويخرج مستبدلا بدييجو رولان.

وسقط النبيل عماد "دونجا" كذلك بعد عدة دقائق بسبب تدخل قوي ولكنه استطاع إكمال اللقاء.

وفي الشوط الثاني واصل بيراميدز سيطرته على المباراة أكثر ولكن من هجمة مرتدة كاد نكانا يقلص النتيجة لكن تسديدة أكيم مومبا تصدى لها القائم الأيسر لمرمى أصحاب الأرض.

ووقفت عارضة مرمى نكانا حائلا أمام بيراميدز ومنعته من تسجيل هدفين متتاليين الأول كان عن طريق إيريك تراوري، والثانية بتسديدة ساقطة رائعة من دييجو رولان.

وبينما كان اللقاء يتجه نحو النهاية وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع أطلق محمد فاروق تسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء أعلن بها عن الهدف الثالث لبيراميدز ونهاية اللقاء.