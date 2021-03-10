حوار – ماجواير يتحدث عن: قيادة يونايتد وعلاقته بسولشاير.. و"هذا ما كان يزعج والدتي"

تحدث هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد عن حمل شارة القيادة في الفريق وعن علاقته بمدربه وأداء الفريق في الموسم الحالي موضحا سبب ازعاج والدته منه حين كان صغيرا.

ويستعد ماجواير لقيادة مانشستر يونايتد لمواجهة ميلان في ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي، غدا الخميس، على ملعب أولد ترافورد.

وأجرى ماجواير حوارا مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، ينقله FilGoal.com.

كل الآتي جاء على لسان ماجواير..

مواجهة ميلان

"حين كنت صغيرا كان ميلان فريقا كبيرا، أما ملعب سان سيرو فهو ستاد أيقوني؛ لذا حين أوقعتنا القرعة ضدهم قلت للجميع أنها ستكون مباراة مثيرة".

"نعلم مدى قوة ميلان وأنهم يقدمون أداءا رائعا في الدوري لذلك ستكون مباراة صعبة للغاية".

إرتداء شارة القائد

"أنا محظوظ للغاية لارتداء شارة قيادة هذا النادي، هو شرف عظيم وأنا أقوم بكل شيء حتى أنجح، ومن الواضح أن البداية ستكون بحمل الألقاب وأن نفوز بالمباريات بشكل مستمر".

"يمكنك أن تسأل المجموعة (وستقول لك) أنا أتحدث معهم (دائما) بصوت عال في كل الأماكن وأتحدث كثيرا في غرفة خلع الملابس".

"(أنا وأولي جونار سولشاير) لدينا علاقة رائعة. هو عبقري وهادئ، لكنه يظهر الجانب الأخر إذا تطلب الأمر وإذا احتاجت عناصر الفريق القليل من التعليمات".

"أتحدث معه كثيرا قبل المران وقبل المباريات وأعطيه بعض الأفكار وأوضح له كيف أفكر حول المجموعة وما هي الطريقة التي يفكرون بها وكيف يمكننا أن نتطور وأين سنذهب كفريق".

العائلة

"لدي شقيقين وكنا نتنافس في الحديقة ونركل بعضنا البعض دائما وهو ما كان يزعج والدتي كثيرا".

"أبي كان لاعبا في دوري الهواة وهو يحب كرة القدم، وكان يشاهدها دائما عبر التلفاز لذلك تربينا عليها".

"كل شيء كان تنافسيا، سواء كان متعلقا بكرة القدم أم لا".

"الخسارة كانت تؤلم للغاية وتكون مؤلمة أكثر في الوقت الحالي لكنك تحظى بالخبرة بسبب هذه التجارب".

موسم يونايتد الحالي

"لقد تطورنا كثيرا. انتقلت للفريق منذ عامين والجميع كان يظن أننا لن نكون من الـ4 الكبار (في الدوري) لكننا أنهينا الدوري في أول 4 مراكز وبعدها لم يعتقد الجميع أيضا أننا سننهي الدوري في أول 4 مراكز في الموسم الحالي".

"لكننا وجدنا أنفسنا في المركز الثاني، ليقول الناس: حسنا، على يونايتد أن ينافس على الصدارة. لذلك فالجميع يطلب منا الكثير والكثير والكثير".

"العقلية اختلفت تماما ونحن الآن نسير بثبات وهذا واضح، لكن من المحبط أننا ودعنا دوري أبطال أوروبا، لكننا وجدنا أنفسنا في مركز في الدوري الإنجليزي يجعلنا نواصل التقدم".

ويحتل يونايتد المركز الثاني برصيد في الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ65 نقطة.

وشارك ماجواير في الموسم الحالي 40 مباراة في الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد وسجل هدفين وصنع هدفا.

وانتقل ماجواير (28 عاما) لمانشستر يونايتد عام 2019 قادما من ليستر سيتي.

وينتهي عقد ماجواير عام 2025 مع مانشستر يونايتد.