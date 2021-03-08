حارس يونايتد السابق: دييجو كوستا فأر قذر.. وفيديتش لاعب مريض

وصف بن فوستر حارس مرمى منتخب إنجلترا السابق، الإسباني دييجو كوستا بـ "الفأر القذر".

بن فوستر النادي : واتفورد دييجو كوستا النادي :

حارس مرمى واتفورد الحالي ظهر في بث عبر يوتيوب للإجابة على أسئلة المتابعين، وقد سُئل عن أكثر لاعب لم يحب مواجهته.

وقال فوستر: "هذا سؤال جيد، واختياري هو دييجو كوستا، إنه فأر قذر صغير، يظل يزمجر ويخدش ولا يتركك بمفردك ولا يعطيك فرصة للتنفس".

وأضاف: "ولويس سواريز كان كذلك بعض الشيء أيضا، اللعب أمامه كان مريعا، قد يركلك ويخدشك ويفعل أي شيء".

واستدرك: "ولكني أحب هذا النوع من اللاعبين أصحاب العقلية الانتصارية، أنت تحتاج إلى هذا النوع من اللاعبين في فريقك، إنهم كالحيوانات".

وتحوّل للحديث عن الزملاء أصحاب الشخصية الصعبة: "لعبت وقتا قصيرا مع روي كين وقد أرعبني طوال الوقت، كان شخصا مخيفا".

وواصل: "نيمانيا فيديتش كان مريضا أيضا، لديه استعداد كامل وضعه رأسه أمام حذاء لاعب منافس لإيقاف تسديدة، نعم إنه مريض".

وكشف: "أسوأ لاعب في التدريبات كان دائما كارلوس تيفيز، كان فوضويا، التدريب لم يثر اهتمامه أبدا، التدريب لم يكن أولوية بالنسبة له".

وأتم: "ثم يأتي يوم السبت في المباراة ويتحول إلى لاعب غير عادي، عقليته كانت انتصارية، كان يعطي كل ما لديه في أرض الملعب".

فوستر (37 عاما) خاض العديد من التجارب السابقة، أبرزها في مانشستر يونايتد وبيرمنجهام سيتي ووست بروميتش ألبيون.

كما يمتلك فوستر 8 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا الأول.