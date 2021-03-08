مصدر من كاف لـ في الجول: تخفيض عقوبة إيقاف أحمد أحمد

قضت المحكمة الرياضية الدولية بتخفيف عقوبة الإيقاف الموقعة على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال مصدر من داخل كاف لـFilGoal.com: "قررت المحكمة الرياضية الدولية منذ قليل تخفيض عقوبة إيقاف أحمد أحمد من 5 سنوات إلى سنتين بعد قبول الاستئناف الذي تقدم به".

وتابع "مع تغريمه 50 ألف فرانك فرنسي".

وأوضح "أحمد أحمد لن يمكنه الترشح لانتخابات كاف وسيظل كونستانت عوماري هو الرئيس المؤقت حتى يوم 12 مارس المقبل موعد إقامة الانتخابات الجديدة".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أوقف أحمد أحمد في نوفمبر الماضي بسبب مخالفات مالية وفرض عليه غرامة قدرها 200 ألف فرانك سويسري.

وجاء القرار بعد شهر واحد من إعلان أحمد أحمد ترشحه لرئاسة كاف مرة ثانية بعدما تم انتخابه في 2017.

ويقترب الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي من تولي رئاسة كاف بالتزكية، بعد انسحاب منافسيه بحسب اتفاقية الرباط.

اتفاقية الرباط، أو بروتوكول الرباط كما تشير إليه بعض وسائل الإعلام الإفريقية، هي باختصار اتفاق على تزكية الجنوب إفريقي موتسيبي لرئاسة كاف، مع حصول منافسيه، السنغالي أوجاستين سينجور على منصب النائب الأول، وولد يحيى على منصب النائب الثاني.