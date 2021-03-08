المصري: لسنا موافقين على شرط العراقي للتجديد.. واستبعاده فني

أوضح عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري، أن كريم العراقي وضع شرطا لتجديد عقده مع النادي.

كريم العراقي النادي : المصري المصري

وقال حلبية عبر أون تايم سبورتس 2: "اللاعب نفسه من اتصل برئيس النادي أمامه وطلب منه القدوم للتوقيع على التجديد".

وأضاف: "لديه شروط معينة لا نوافق عليها، مثل التجديد لمدة عام واحد فقط".

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وتابع: "نشعر بالاستغراب لما يحدث، اللاعب نفسه لا يعرف ماذا يريد وهناك تخبط في طلباته".

وواصل: "عدم مشاركة العراقي في المباريات هو قرار فني، ربما رأى المدرب طريقة تعامله مع النادي صاحب الفضل عليه".

وأكمل: "سبب عدم السماح له بمقابلة رئيس النادي يوم السبت الماضي؟ ليس في المستطاع أن يقابل رئيس النادي أي أحد، إدارة مفاوضات التجديد من اختصاص اللجنة، ممكن أن يقابل الرئيس ولكن بعد نهاية المفاوضات، ربما كان مشغولا أو غير راغب في مقابلته".

وأتم: "ليس هناك أي تهديد للاعب، هذا كلام خال تماما من الصحة، نحن منظومة احترافية، ولو وصلته عروض احتراف لن نقف في طريقه".

وكان FilGoal.com قد أوضح في وقت سابق أن مفاوضات التجديد بين العراقي والمصري قد فشلت.

وعلم FilGoal.com أن الجلسة فشلت بسبب تمسك العراقي بالتجديد لمدة موسم واحد، والحصول على 1.8 مليون جنيه سنويا، عوضا عن 300 ألف جنيه قيمة عقده الحالي.

وفي المقابل، يريد المصري التجديد للعراقي لمدة 4 مواسم، بينهم موسمين متبقيين في عقده الحالي، بحيث يحصل على 1.2 مليون جنيه في الموسم الجاري، ثم يزيد عقده تدريجيا ليصل إلى 2 مليون جنيه في الموسم الأخير.

ولم يصل المصري والعراقي إلى اتفاق، لتفشل جلسة التفاوض، ويستمر تجميد العراقي خارج معسكر الفريق.

ويحاول المصري تجديد تعاقد كريم العراقي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.