خبر في الجول – فشل جلسة المفاوضات بين المصري وكريم العراقي

فشلت آخر جلسة للتفاوض بين المصري، وظهيره الأيمن كريم العراقي.

كريم العراقي النادي : المصري المصري

وعلم FilGoal.com أن الجلسة فشلت بسبب تمسك العراقي بالتجديد لمدة موسم واحد، والحصول على 1.8 مليون جنيه سنويا، عوضا عن 300 ألف جنيه قيمة عقده الحالي.

وفي المقابل، يريد المصري التجديد للعراقي لمدة 4 مواسم، بينهم موسمين متبقيين في عقده الحالي، بحيث يحصل على 1.2 مليون جنيه في الموسم الجاري، ثم يزيد عقده تدريجيا ليصل إلى 2 مليون جنيه في الموسم الأخير.

ولم يصل المصري والعراقي إلى اتفاق، لتفشل جلسة التفاوض، ويستمر تجميد العراقي خارج معسكر الفريق.

ويحاول المصري تجديد تعاقد كريم العراقي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويستعد المصري لمواجهة إنبي يوم 13 مارس، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.