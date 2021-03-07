مهاجم ليفربول: سنواجه صعوبات كبيرة أمام فولام

يتوقع ديوجو جوتا مهاجم ليفربول مباراة صعبة أمام فولام يوم الأحد في الدوري الإنجليزي في ظل الفترة الصعبة التي يعيشها فريقه.

وظهر جوتا لأول مرة في عام 2021 عندما شارك كبديل في مباراة الخميس مع تشيلسي، بعد أن غاب عن الملاعب بسبب إصابة في الركبة منذ 9 ديسمبر.

وقال جوتا في تصريحات لموقع ناديه: "أعتقد أن فريق فولام في يمر بفترة جيدة رغم الخسارة 0-1 أمام توتنام يوم الخميس".

وأضاف "أعتقد أنهم لا يستقبلون الكثير من الأهداف، فهم يقومون بعمل جيد ويقاتلون من أجل بقائهم في الدوري لأنهم لا يريدون الهبوط".

وشدد المهاجم البرتغالي "نحن بحاجة إلى مساواة تلك الرغبة وإلا فإننا سنواجه صعوبات كبيرة".

حامل لقب الدوري الإنجليزي يتواجد في المركز السابع برصيد 43 نقطة، بينما يحتل فولام المركز الـ18 برصيد 23 نقطة.

وتابع "أمامنا رحلة طويلة في الدوري ونحتاج فقط إلى انتزاع النقاط الآن في طريقنا".

وأتم جوتا "أعتقد أن تحقيق الفوز على ملعب أنفيلد مرة أخرى سيكون مهمًا حقًا للفريق".

ليفربول لم يحقق أي انتصار على ملعب أنفيلد منذ منتصف ديسمبر الماضي.