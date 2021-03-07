جوارديولا: الاستمرارية تميز سيتي.. لا يتراجع مثل أبطال آخرين

الأحد، 07 مارس 2021 - 11:41

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد

أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بقدرة فريقه على مواصلة تحقيق نتائج طيبة مع تتالي المواسم، مشيرا إلى أن هذا ما يميز ناديه عن فرق أخرى.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"أفضل ما حققه هذا النادي في العقد الأخير أنه كلما فزنا باللقب، يكون حاضرا بقوة في الموسم التالي. أقل مركز كان الثاني بعد موسم توجنا فيه بالدوري".

وواصل "ترى أبطالا آخرين، يقاتلون ليكونوا ضمن الأربعة الأوائل، وهذا يعني أن لدينا القدرة على الاستمرارية. لا يهم نوع البطولة، الحضور بقوة والفوز باستمرار، هذا ما جعل النادي ينال الاحترام اللازم".

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وأضاف "قد تفوز بلقب وحيد، لكن أن تحضر بقوة دائما، هذا أكثر ما يجعلني فخورا بالنادي، ليس فقط بفترتي في العقد الأخير، البقاء دائما في القمة. أن تصل لشهر مارس وإبريل وأنت منافس في كل البطولات، تلعب في نصف النهائي وتقاتل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأتم "التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أو حتى التأهل للبطولة في الموسم المقبل، هذا يعني أنك فريق في القمة".

ويتصدر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن الوصيف ليستر سيتي.

ويلعب اليوم الأحد ضد ضيفه وجاره مانشستر يونايتد في الجولة 28.

ووضع سيتي قدما في ربع نهائي الأبطال بعد فوزه على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين دون رد في ذهاب الدور ثمن النهائي.

ويستضيف سيتي لقاء الإياب في 16 مارس.

جوارديولا مانشستر سيتي
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