ذا صن: باريس يريد دي خيا بديلا لـ نافاس
الأحد، 07 مارس 2021 - 11:28
كتب : FilGoal
قالت صحيفة ذا صن الإنجليزية إن باريس سان جيرمان يريد بشدة التعاقد مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا حامي عرين مانشستر يونايتد.
ديفيد دي خيا
النادي : مانشستر يونايتد
وكتبت صن أن حامل لقب الدوري الفرنسي يريد دي خيا (30 عاما) بديلا للحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.
ويقضي دي خيا موسمه العاشر مع يونايتد منذ رحل عن أتليتكو مدريد.
وحاول ريال مدريد في وقت سابق انتداب حارس منتخب إسبانيا لكن يونايتد تمسك به.
ويمتد عقد دي خيا مع يونايتد إلى 2023.
وفي المقابل، يقضي نافاس (34 عاما) موسمه الثاني مع باريس.
شارك الحارس الأسبق لريال مدريد في 63 مباراة مع النادي الفرنسي.
ويمتد عقد نافاس مع الفريق إلى 2023.