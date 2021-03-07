ذا صن: باريس يريد دي خيا بديلا لـ نافاس

قالت صحيفة ذا صن الإنجليزية إن باريس سان جيرمان يريد بشدة التعاقد مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا حامي عرين مانشستر يونايتد.

وكتبت صن أن حامل لقب الدوري الفرنسي يريد دي خيا (30 عاما) بديلا للحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

ويقضي دي خيا موسمه العاشر مع يونايتد منذ رحل عن أتليتكو مدريد.

وحاول ريال مدريد في وقت سابق انتداب حارس منتخب إسبانيا لكن يونايتد تمسك به.

ويمتد عقد دي خيا مع يونايتد إلى 2023.

وفي المقابل، يقضي نافاس (34 عاما) موسمه الثاني مع باريس.

شارك الحارس الأسبق لريال مدريد في 63 مباراة مع النادي الفرنسي.

ويمتد عقد نافاس مع الفريق إلى 2023.