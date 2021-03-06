النقاز: ذهبت إلى لاعبي الزمالك بعد مباراة الترجي.. والجميع يعرف تفاصيل أزمتي

يرى حمدي النقاز لاعب الترجي التونسي أن الزمالك قدم شوطا جيدا أمام فريقه خلال مباراة الفريقين.

وفاز الترجي على الزمالك بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال النقاز عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الزمالك فريق محترم وأعرف كل لاعبيه وعقب المباراة ذهبت إليهم وتحدثت معهم ودائما كرة القدم انتصارات وهزائم والأهم هو الاحترام المتبادل".

وأضاف "الزمالك في الشوط الأول كان ندا لنا ولكن في الشوط الثاني صححنا أخطائنا ولعبنا براحة أكبر ونجحنا في تسجيل الهدف الثالث".

وواصل "درسنا الزمالك جيدا وكنا نعرف نقاط قوة وضعف الفريق الأبيض".

وأتم تصريحاته "ليس لدي أي مشاكل مع لاعبي الزمالك أو الجماهير والجميع يعرف أزمتي في الزمالك كانت مع من".