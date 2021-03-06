الموقف يتأزم.. الزمالك يخسر أمام الترجي بثلاثية

السبت، 06 مارس 2021 - 19:54

كتب : أحمد العريان

الزمالك - الترجي - الصورة من الموقع الرسمي لـ الزمالك

في إفريقيا الزمالك الترجي
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