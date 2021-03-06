الموقف يتأزم.. الزمالك يخسر أمام الترجي بثلاثية السبت، 06 مارس 2021 - 19:54 كتب : أحمد العريان الزمالك - الترجي - الصورة من الموقع الرسمي لـ الزمالك في إفريقيا الزمالك الترجي نرشح لكم أخر الأخبار مولودية الجزائر يصعب موقف الزمالك ويهزم تونجيث في السنغال 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا الموقف يتأزم.. الزمالك يخسر أمام الترجي بثلاثية 11 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا تشكيل الأهلي - ديانج أساسي.. وبواليا يقود الهجوم أمام فيتا كلوب 14 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا حمص لـ في الجول: الإسماعيلي لن يهبط.. ويجب وضع لائحة لتحفيز اللاعبين 14 دقيقة | الدوري المصري تأجيل تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية لشهر مارس 25 دقيقة | تصفيات كأس العالم سلسلة لا هزيمة لـ مازيمبي في إفريقيا تتوقف بعد 74 مباراة 29 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا تشكيل أستون فيلا - المحمدي وتريزيجيه أساسيان ضد ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي استراحة في الدوري - أسوان (0) (1) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الموقف يتأزم.. الزمالك يخسر أمام الترجي بثلاثية مولودية الجزائر يصعب موقف الزمالك ويهزم تونجيث في السنغال تشكيل الأهلي - ديانج أساسي.. وبواليا يقود الهجوم أمام فيتا كلوب سلسلة لا هزيمة لـ مازيمبي في إفريقيا تتوقف بعد 74 مباراة مجموعة الأهلي - إقالة نصر الدين النابي من تدريب المريخ الأكثر مشاهدة 1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب أمس اليوم غدا الدوري المصري 0 وادي دجلة 0 الإسماعيلي انتهت الدوري المصري 2 الاتحاد السكندري 0 الإنتاج الحربي انتهت الدوري المصري 1 طلائع الجيش 1 إنبـي انتهت دوري أبطال إفريقيا 1 شباب بلوزداد 1 الهلال انتهت الدوري الإسباني 2 فالنسيا 1 فياريال انتهت الدوري المصري 0 أسـوان 1 بيراميدز مباشر دوري أبطال إفريقيا 3 الترجي 1 الزمالك انتهت دوري أبطال إفريقيا - الأهلي - فيتا كلوب بعد قليل 21:00 دوري أبطال إفريقيا 0 تونجيث 1 مولودية الجزائر انتهت دوري أبطال إفريقيا 1 مازيمبي 2 ماميلودي صن داونز انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول - فولام لم تبدأ 16:00 الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد لم تبدأ 18:30 الدوري الإنجليزي - توتنام هوتسبر - كريستال بالاس لم تبدأ 21:15 الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد - ريال مدريد لم تبدأ 17:15 الدوري الإيطالي - هيلاس فيرونا - ميلان لم تبدأ 16:00 قد ينال إعجابك